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Prisión provisional para el agresor que atacó a varios agentes en Las 200 Viviendas

El detenido, con antecedentes por hechos similares, ingresó en prisión a la espera de juicio mientras Jucil alerta de que ya se han registrado 13 atentados contra agentes en lo que va de año en la provincia

David Roth

Almería

Domingo, 15 de marzo 2026, 14:00

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El juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido tras el violento episodio ocurrido el pasado viernes en la barriada de las ... 200 Viviendas, en Roquetas de Mar, donde cuatro agentes, dos guardias civiles y dos policías locales, resultaron agredidos durante la intervención.

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