Prisión provisional para el agresor que atacó a varios agentes en Las 200 Viviendas

El juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido tras el violento episodio ocurrido el pasado viernes en la barriada de las ... 200 Viviendas, en Roquetas de Mar, donde cuatro agentes, dos guardias civiles y dos policías locales, resultaron agredidos durante la intervención.

El arrestado fue trasladado a prisión en la jornada de ayer, donde permanecerá hasta la celebración del juicio. La decisión judicial se produce después de que fuera puesto a disposición del juzgado tras los hechos ocurridos durante la actuación policial en un comercio de la zona, donde el individuo se enfrentó violentamente a los agentes cuando trataban de proceder a su detención.

Según ha trascendido, el autor contaba con varios antecedentes por agresiones a agentes de la autoridad, circunstancia que ha sido tenida en cuenta durante la valoración judicial. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por los servicios jurídicos de Jucil solicitan penas que superan los seis años de prisión por los delitos de atentado contra agente de la autoridad y robo con violencia.

Desde la asociación profesional de la Guardia Civil han aprovechado la resolución para volver a alertar sobre el incremento de este tipo de incidentes. El secretario provincial de Jucil en Almería, Rafael Maldonado, ha denunciado que los ataques contra las fuerzas de seguridad continúan aumentando.

Según los datos que maneja la organización, en lo que va de año ya se han registrado 13 atentados contra agentes, lo que supone una media superior a un caso por semana. Maldonado ha subrayado además que estas cifras corresponden únicamente a los incidentes contabilizados por la propia asociación, por lo que el número real dentro de la Guardia Civil sería previsiblemente mayor.

El representante sindical ha calificado de «vergonzoso» el incremento de agresiones y ha vuelto a reclamar al Gobierno central, con el Ministerio del Interior al frente, que adopte medidas para reforzar la protección de los agentes. En este sentido, ha reiterado la exigencia de que los guardias civiles sean reconocidos oficialmente como profesión de riesgo, una reivindicación que el colectivo considera clave ante intervenciones cada vez más violentas como la registrada el pasado viernes en Roquetas de Mar.