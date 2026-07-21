Prisión provisional para el acusado de intentar atropellar a dos guardias civiles al ser sorprendido haciendo petaqueo en Roquetas

La Sección Única del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, desde su Plaza número 2, ha ordenado el ingreso en prisión provisional para el ... hombre acusado de embestir violentamente a una patrulla de la Guardia Civil mientras intentaba huir tras surtir de combustible a una narcolancha. El juzgado que instruye la causa le imputa la presunta comisión de tres delitos, concretamente atentado a agentes de la autoridad, lesiones y contra la seguridad vial. Tras las diligencias practicadas, el señalamiento para la vista oral contra el investigado ha quedado fijado para el próximo mes de septiembre, apuntan fuentes cercanas a la investigación.

Los graves hechos se desencadenaron de madrugada en la playa de Las Palmerillas, en las inmediaciones del antiguo cuartel de Carabineros del municipio almeriense. El Centro Operativo de Servicios alertó a los efectivos sobre la presencia de una embarcación semirrígida de alta velocidad que tocaba tierra en la orilla. Al personarse en la zona, la patrulla descubrió a un grupo formado por una quincena de personas descargando e introduciendo bidones de gasolina en la narcolancha, que había quedado encallada en el rebase de la playa.

Al constatar la llegada de las fuerzas de seguridad, el conductor de la furgoneta empleada para el aprovisionamiento arrancó a gran velocidad con la intención de darse a la fuga. Con el fin de cortar su vía de escape, los guardias civiles posicionaron el vehículo oficial en el camino para interceptarlo. Sin embargo, lejos de aminorar la marcha o detenerse, el sospechoso aceleró realizando bruscas maniobras evasivas en zigzag con el claro propósito de eludir el control policial y continuar la huida.

La imprudente y agresiva conducción del acusado culminó en un violento impacto frontolateral contra el vehículo radiopatrulla, al que dejó seriamente dañado. Pese al fuerte golpe recibido, los dos agentes lograron salir del patrulla de inmediato para acorralar e interceptar al fugitivo. Tras oponer este una tenaz resistencia, los efectivos se vieron obligados a reducirlo y controlarlo en el suelo utilizando la fuerza mínima indispensable hasta lograr su definitiva detención y asegurar la zona del incidente.

Durante las posteriores comprobaciones sobre el terreno, las fuerzas de seguridad verificaron que la furgoneta utilizada para el delito constaba como sustraída en Sevilla días atrás y mantenía en vigor un señalamiento por robo. Además, la inspección ocular del habitáculo del vehículo reveló un intenso olor a carburante, siendo claramente visibles múltiples charcos de gasolina esparcidos por la zona de carga, lo que evidenciaba el inminente riesgo de incendio añadido que conllevaba la maniobra.

A consecuencia del fuerte choque y del posterior forcejeo para consumar el arresto, ambos guardias civiles resultaron heridos con pronósticos de diversa consideración. Tras recibir la correspondiente asistencia médica de urgencia, los dos funcionarios han causado baja temporal para el servicio activo debido a las lesiones sufridas. Desde las organizaciones profesionales han deseado la pronta y completa recuperación de los agentes agredidos en esta intervención contra el crimen organizado.

El suceso ha provocado una rotunda reacción por parte de Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de la asociación Jucil, quien ha anunciado que la entidad empleará todas las herramientas legales a su alcance para evitar que un ataque de esta violencia quede impune. Maldonado ha subrayado que la agresión pudo costar la vida a los agentes y ha advertido de que el narcotráfico se encuentra en pleno auge en Almería, reclamando al Estado que combata esta lacra con la máxima contundencia posible.

Finalmente, el portavoz de la asociación profesional Jucil ha querido poner en valor la constante entrega de los guardias civiles destinados en el municipio roquetero, reprochando a las autoridades los planes del Ministerio del Interior respecto al futuro del puesto. Maldonado ha afeado que se pretenda el cierre del cuartel en la localidad mientras los agentes continúan arriesgando diariamente su integridad física para garantizar la seguridad ciudadana y sacar adelante el trabajo en condiciones de alto riesgo.