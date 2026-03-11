A prisión por intentar robar a punta de hacha a dos mujeres en Roquetas
Los autores habrían intentado utilizar la tarjeta bancaria sustraída a una de sus víctimas en varios establecimientos y cajeros automáticos
N. E.
Almería
Miércoles, 11 de marzo 2026, 09:49
Un juez ha decretado el ingreso a prisión de dos presuntos autores acusados de robo con violencia e intimidación, daños y tres delitos de estafa ... en grado de tentativa en Roquetas de Mar.
La Guardia Civil arrestó a los sospechosos que habrían intimidado a dos de sus víctimas utilizando un hacha. Así, los ladrones habrían obligado a abandonar el vehículo en el que viajaban las dos mujeres, sustrayendo además diversos efectos personales.
Tras la denuncia, los agentes abrieron diversas investigaciones e indagaciones encaminadas a la identificación y localización de los autores, practicando gestiones policiales para el esclarecimiento de los hechos. Durante estas actuaciones se pudo comprobar que los autores habían intentado utilizar la tarjeta bancaria sustraída a una de las víctimas en varios establecimientos y cajeros automáticos, no llegando a realizar ningún pago ni reintegro.
Las investigaciones, indican desde la Comandancia Provincial, permitieron finalmente identificar a los presuntos autores de los hechos, cuyas características coincidían con la descripción facilitada por las víctimas.
Una vez identificados, la Guardia Civil estableció diversos dispositivos de localización en el municipio de Roquetas de Mar, logrando detener el día 24 de febrero a uno de los implicados en la barriada de Las 200 Viviendas y, al otro, el 26 de febrero.
Los detenidos, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional. La actuación desarrollada, indica la Benemérita, evidencia el compromiso con la seguridad ciudadana y la eficacia de su labor investigadora para esclarecer delitos y poner a sus autores a disposición de la justicia.
