Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos en la carretera de Alicún de Roquetas de Mar. R. I.

En prisión un conductor huido cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista

El letal siniestro tuvo lugar en febrero en la carretera de Aicún de Roquetas de Mar, donde testigos dijeron ver el vehículo circulando en 'zig zag' a gran velocidad

E. P.

Almería

Martes, 7 de octubre 2025, 10:59

Comenta

Un juez de Roquetas de Mar investiga al conductor de un turismo como presunto autor del atropello mortal de un ciclista, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la carretera de Alicún de la citada localidad almeriense, lugar en el que, entre otros efectos, se encontró una de las placas del vehículo tras haberse desprendido.

La detención del sospechoso, para quien la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 decretó prisión provisional, fue posible después de que los agentes localizaran en el lugar del siniestro la matrícula del coche del investigado, quien se habría dado a la fuga tras le impacto, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20 horas del 10 de febrero de este año, cuando varios alertantes avisaban al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía de la presencia de un ciclista herido tras haber sido embestido por un turismo. Los efectivos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

Paralelamente, se abrió una investigación para determinar los hechos, lo que llevó a la Policía Local de Roquetas de Mar y a la Guardia Civil de Tráfico a recabar indicios que apuntaban que el conductor del turismo viajaba a una «elevada» velocidad por una vía lenta.

En el mismo sentido, se consiguió el testimonio de otro conductor que señaló que el vehículo implicado había puesto «en peligro» a más usuarios de la vía al moverse en 'zig zag' a alta velocidad.

Con los datos recopilados, con especial importancia a la matrícula hallada en el lugar del accidente, los agentes consiguieron localizar el domicilio del sospechoso, donde se encontró el coche con desperfectos compatibles con el accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  5. 5 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  6. 6 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  7. 7 El Corte Inglés lanza una oferta de empleo en toda Andalucía
  8. 8 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  9. 9

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  10. 10

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En prisión un conductor huido cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista

En prisión un conductor huido cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista