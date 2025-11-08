A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años de edad, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, como presunto autor ... de un delito de homicidio en grado de tentativa acusado de propinar seis puñaladas a un hombre cuando accedía al portal de su vivienda de la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar a finales de octubre cuando la víctima fue asaltada por un individuo que se encontraba escondido en la penumbra de las escaleras del portal de acceso a su vivienda y le asestó seis puñaladas con un arma blanca provocándole heridas de gravedad.

Como consecuencia de la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital de Torrecardenas de Almería, donde ingresó en la unidad de cirugía con diagnóstico de neumotórax pulmonar, ya que una de las puñaladas le afectó al costado superior izquierdo, muy próxima al corazón.

Durante la investigación, la víctima manifestó que uno de los dos agresores habría mantenido una relación con su expareja mientras él se encontraba en prisión.

Tras diversas gestiones de identificación, localización y vigilancia, los agentes procedieron a la detención de este varón de 24 años, que fue puesto a disposición judicial el pasado 2 de noviembre ante la Sección Civil e Instrucción número 7 del Tribunal de Instancia de Roquetas, decretando su ingreso en prisión.