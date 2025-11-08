Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas

La víctima ingresó en la unidad de cirugía con diagnóstico de neumotórax pulmonar, ya que una de las puñaladas le afectó al costado superior izquierdo, muy próxima al corazón

Ideal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:29

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 24 años de edad, que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, como presunto autor ... de un delito de homicidio en grado de tentativa acusado de propinar seis puñaladas a un hombre cuando accedía al portal de su vivienda de la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

