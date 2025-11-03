El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con la concejala de Hacienda y Contratación, Mayte Fernández, presentó este lunes las nuevas cuentas destacando ... que «son unos presupuestos equilibrados, realistas y sostenibles, que nos permiten seguir mejorando los servicios públicos, realizar nuevas inversiones y atender las necesidades sociales de nuestros vecinos y de los colectivos más vulnerables».

Gabriel Amat señaló que «nuestro objetivo es que cada euro invertido revierta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Seguiremos trabajando con la misma gestión responsable que nos ha permitido mantener a Roquetas de Mar como referente de desarrollo, bienestar y estabilidad en Andalucía».

Amat indicó que el presupuesto municipal de Roquetas de Mar para el ejercicio 2026 es el presupuesto de la consolidación de una gran ciudad y reafirma a voluntad del equipo de Gobierno del Partido Popular para continuar trabajando con determinación y, si cabe, con más ilusión, en el proceso de desarrollo económico y social de Roquetas con una acción de gobierno que se ha consagrado como ejemplo de gestión eficiente, transparente y compromiso con el futuro para ofrecer oportunidades a los jóvenes y garantizar la estabilidad y la calidad de vida de nuestros mayores.

El presupuesto 2026 mantiene la prioridad absoluta del gasto social, con una dotación superior a los 8,2 millones de euros destinados al área de Servicios Sociales y Promoción Comunitaria.

La concejala de Hacienda y Contratación, Mayte Fernández, explicó que el equipo de Gobierno del Partido Popular vuelve a priorizar las políticas sociales, reforzando la atención a los colectivos más vulnerables y promueven la igualdad de oportunidades, la inclusión y el bienestar comunitario.

«Roquetas es hoy una gran ciudad que sigue creciendo, y estas cuentas están diseñadas para consolidar ese crecimiento desde la responsabilidad, el equilibrio y la atención a las personas», concluyó Fernández.