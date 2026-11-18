135.501.711,68 millones de euros exactos. Es la millonaria cifra que contempla el presupuesto consolidado para Roquetas de Mar el próximo ejercicio de ... 2027, con el que el regidor municipal, Gabriel Amat, concluye la actual legislatura. Unas cuentas que suponen un incremento del 4,55% con respecto al ejercicio actual. Un presupuesto que «consolida al municipio como uno de los referentes turísticos de Andalucía; refuerza a Roquetas como uno de los modelos agrícolas del futuro y moderniza las infraestructuras judiciales, deportivas, sociales y culturales del municipio.

El aumento refleja el esfuerzo del equipo de Gobierno del Partido Popular por mantener una «política expansiva, con vocación inversora, que impulsa el crecimiento y transformación del municipio, garantizando la prestación de servicios públicos con criterios de equilibrio financiero, eficiencia administrativa y responsabilidad fiscal», explicó Gabriel Amat.

Las cuentas de 2027 mantienen su carácter inversor, con la mirada puesta en la finalización de proyectos estratégicos iniciados en anteriores ejercicios y el inicio de nuevas actuaciones que consoliden el modelo de desarrollo urbano equilibrado y sostenible de la ciudad, subraya el primer edil.

Inversiones

La inversión real recogida en el presupuesto de 2027 se eleva hasta los 16.929.061,27 euros. A esta cifra se suman los remanentes de crédito que se incorporen al ejercicio de 2027 por importe de 23.724.160,51 euros. Una partida que corresponde a gastos con financiación afectada, cuya incorporación es obligatoria y el resto se suma, una vez aprobada, con cargo al remanente líquido de tesorería.

Así, el total de inversiones en 2027 alcanzará los 40.653.221,78 euros, para hacer realidad las obras ya en marcha y las previstas para el próximo año. «Todo ello», explicó Gabriel Amat, «en un municipio que tiende deuda Cero».

Entre los proyectos más destacados para 2027 encontramos la construcción de nuevos campos de fútbol en Las Marinas y proyectos «tan necesarios y demandados por los vecinos, como es el nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo.

Los nuevos campos de fútbol de Las Marinas, con una dotación inicial de 296.200 euros en 2027, refuerzan la red de equipamientos deportivos municipales. Se trata de una inversión plurianual que tendrá continuidad en los próximos ejercicios para hacer realidad una infraestructura deportiva que pretende convertirse en centro de entrenamiento destino de equipos procedentes de países con climas fríos lo que contribuirá, a su vez, a la desestacionalización turística que el municipio persigue alcanzar.

La construcción de un nuevo recinto ferial de Aguadulce y el Parque de Conciertos de El Solanillo permitirán dotar a ambos núcleos de espacios adecuados para la celebración de fiestas patronales tan arraigadas como la Virgen del Carmen así como la celebración de eventos culturales de distinta índole, mejorando su funcionalidad, seguridad y accesibilidad.

En materia de accesibilidad, el presupuesto incluye la instalación de un ascensor y una escalera en el Mirador de Aguadulce, que mejorarán el acceso a este espacio para todos los vecinos y visitantes sumando un atractivo turístico más al municipio.

El Patrimonio Cultural también tiene un papel destacado en 2027, con la reparación del techo del Castillo de Santa Ana y el suministro de aire acondicionado del Teatro Auditorio, que mejorará el confort de espectadores y artistas. Se refuerzan las instalaciones deportivas municipales con la construcción de nuevas pistas de tenis junto al Estadio Antonio Peroles, la instalación de tres pistas de pádel y la renovación del césped artificial de los campos de fútbol-7 y fútbol-11 en la IDM Las Salinas, así como la reparación de la pista polideportiva de la IDM Pueblo Blanco.

Gasto social

Las cuentas de 2027 mantienen como prioridad absoluta el gasto social, con una dotación superior a los 8 millones de euros, destinados al área de Servicios Sociales y Promoción Comunitaria.

«Nuestra intención es seguir apoyando las políticas sociales, reforzando la atención a los colectivos más vulnerables y promoviendo la igualdad de oportu-nidades, la inclusión y el bienestar comunitario», explicó el alcalde.

La Cultura, con mayúsculas, sigue siendo una de las grandes apuestas del municipio para 2027. Con más de 3,6 millones de euros, la inversión consolida a Roquetas como referentes cultural a nivel andaluz y nacional.

El área de Deportes e Instalaciones Deportivas sigue siendo fundamental para el equipo de gobierno. Con 7,2 millones de euros, el Ayuntamiento seguirá mejorando las instalaciones, manteniendo en buen estado los pabellones y piscinas municipales, la organización de eventos deportivos y el fomento del deporte base.

Turismo y Playas contará con una partida de 2,45 millones de euros, para mantener y afianzar a la ciudad como destino sostenible, accesible y competitivo. Uno de los retos es seguir trabajando en la desestacionalización, con el objetivo de mantener el liderazgo en pernoctaciones que mes tras mes confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las Cuentas Municipales de Roquetas de Mar para el ejercicio 2027, en definitiva, «suponen la consolidación de una gran ciudad, que culmina un ciclo de transformación y modernización iniciado hace 30 años. Este proyecto presupuestario reafirma la voluntad del equipo de Gobierno del PP de seguir trabajando con determinación y, si cabe, con más ilusión, en el proceso de desarrollo económico y social de Roquetas de Mar.

Una acción de gobierno que se ha consagrado como ejemplo de gestión eficiente, transparente y compromiso con el futuro para ofrecer oportunidades a los jóvenes y garantizar la estabilidad y la calidad de vida de nuestros mayores», afirma el alcalde.

Un presupuesto que busca -insiste el primer edil- hacer de «Roquetas de Mar la gran ciudad que los vecinos y vecinas que aquí habitan se merecen. Un presupuesto que garantiza las inversiones que un municipio de más de 117.000 habitantes requiere y necesita. Un presupuesto que prioriza las ayudas a los colectivos más vulnerables. Un presupuesto donde el deporte y la cultura son la base sobre la que se asienta un municipio líder. Un presupuesto en el que el turismo y la agricultura, los dos ejes sobre los que transita el desarrollo y crecimiento, sigan a la vanguardia. En definitiva, un presupuesto para los vecinos y vecinas de Roquetas de Mar».