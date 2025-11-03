Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los presupuestos del próximo 2026 superarán los 129,5 millones de euros, 5,5 millones más que año anterior. IDEAL

El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%

Las cuentas del próximo año se incrementan en 5,6 millones de euros más, en el que aumentan de forma significativa las inversiones reales con un 41,89 % más

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:22

El borrador de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para 2026. al que ha tenido acceso IDEAL, prevé varias variaciones con respecto ... al año 2025 como un incremento destacado en Inversiones Reales, leves subidas en Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, y en Transferencias de Capital.

