El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%

El borrador de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para 2026. al que ha tenido acceso IDEAL, prevé varias variaciones con respecto ... al año 2025 como un incremento destacado en Inversiones Reales, leves subidas en Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, y en Transferencias de Capital.

En total, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar prevé para el próximo año unos ingresos y unos gastos de poco más de 129 millones de euros, 129.603. 000 millones de euros para ser exactos, un aumento considerable con respecto a las actuales cuentas, ya que para el año 2025, el Consistorio roquetero contaba con un presupuesto de unos 124.000.000 euros.

Impuestos

Algo más de la tercera parte de los ingresos serán recaudaciones de impuestos directos, concretamente 48,83 millones de euros, que bajan un 1,81% (900.000 euros más) con respecto al año anterior. Por contra, los impuestos indirectos suben un 12,84% (420.000 euros más).

Por su parte, el capítulo de tasas y otros ingresos se incrementará en un 0,55% hasta los 106.600 euros, pasando de 19.515.400 euros del ejercicio anterior a los 19.622.400 euros previstos para el año 2026, mientras que las transferencias corrientes se elevarán notablemente alcanzando los 37.285.100 millones de euros y los ingresos patrimoniales pasarán de los 3.046.000 euros a los 3.031.000 euros, una bajada de un 0,49%.

Por último, en el apartado de pasivos financieros previstos, es decir, el endeudamiento financiero contemplado para 2026 es por importe de 17.059.300 euros, una notable subida de un 16,53% (2.419.300 millones de euros más). El importe es menor que el previsto en el ejercicio de 2025. Aún así, ya en el capítulo de gastos, la parte de bienes corrientes y servicios se 'come' casi la mitad del presupuesto, con un 48.05%, o lo que es lo mismo, más de 62,79 millones de euros, llevándose los gastos de personal la otra gran partida prevista en este apartado, unos 36.83 millones y medio de euros, el 28,42% del total. Eso significa que entre gastos corrientes y personal, el Ayuntamiento prevé gastar más del 76% del total del presupuesto.

Otros gastos

El resto de gastos planificados para el próximo ejercicio se reparten entre los 21.867.000 euros de inversiones reales, que suponen una considerable subida del 41,89% con respecto al año anterior, mientras que en trasferencias corrientes se prevén 8.213.600 euros, una bajada del 0,78%.

Algunos de los gastos que también han bajado en comparación con el ejercicio anterior son el fondo de contingencia, que pasa de los 500.000 euros del ejercicio anterior a los 250.000 euros del próximo 2026, y mismamente los gastos financieros, que pasan de 133.000 euros a los 83.000 euros.

Por su parte, los activos financieros se mantienen estables en los 85.000 euros, misma cantidad que el año anterior, sin embargo si suben las transferencias de capital, pasando de 769.800 euros a 782.000 euros. En cuanto al Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2025, por los préstamos concertados y vigentes, según se desprenden de los Estados financieros asciende a 14.640.000 euros.

En caso de concertarse la operación proyectada, el volumen de deuda vida para el ejercicio 2026 será de 31.699.300, 00 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto - Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Por otro lado, entre las inversiones más destacadas para el próximo año están la continuación y finalización de la Rambla San Antonio y el nuevo parque, ambos de Aguadulce, y la piscina y gimnasio Antonio Peroles.