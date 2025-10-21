Un premio de prestigio por la primera depuradora de Europa que produce agua regenerada AA+

El Consistorio roquetero reconocido en la categoría de Administraciones Públicas de los premios Sustainability Actions 2025 por su ERA

J. Cortés Roquetas de Mar Martes, 21 de octubre 2025, 14:36 Comenta Compartir

Roquetas de Mar fue distinguida en el marco del 'Sustainability Day 2025', uno de los encuentros más prestigiosos de Responsabilidad Social Empresarial en España, organizado por el Grupo Custommedia.

Estos premios, consolidados como referente nacional en sostenibilidad, reconocen las iniciativas más destacadas de empresas, entidades y administraciones que promueven un desarrollo más responsable, justo y sostenible.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, fue el encargado de recibir este galardón en el Auditorio del Museo Doña Sofía de Mar, acompañado por el consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, y el director ejecutivo de Hidralia en Almería, Alvaro Islán.

Infraestructura pionera

Se trata de un reconocimiento al Ayuntamiento Roquetas de Mar en su firme apuesta por poner en valor la innovadora labor de su Estación Regeneradora de Aguas (ERA), una infraestructura pionera al ser la primera en Europa que ha obtenido la máxima certificación sanitaria (clase AA+), conforme al Real Decreto 1085/2024 y al Reglamento (UE) 2020/741, que la autoriza para el suministro de agua regenerada destinada al riego agrícola intensivo y a usos urbanos como parques, jardines y baldeo de calles.

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Consorcio del Ciclo Integral de Aguas del Poniente, Gabriel Amat, expresó su satisfacción por este reconocimiento y agradeció a la Junta de Andalucía su disposición y voluntad para afrontar y buscar soluciones a problemas tan graves como el déficit hídrico.

«Este premio reafirma el compromiso de Roquetas con la innovación y la sostenibilidad. Contar con la primera depuradora de Europa con agua regenerada clase AA es un logro colectivo que demuestra que estamos a la vanguardia en la gestión eficiente del agua. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando por un futuro sostenible que beneficie tanto al entorno urbano como al sector agrícola».

Gran capacidad

La ERA de Roquetas, promovida por la Junta de Andalucía y gestionada por el Consorcio Aguas del Poniente, de la mano de Hidralia, tiene capacidad para producir más de 10,9 millones de metros cúbicos anuales de agua regenerada mediante procesos avanzados de filtración, microfiltración, desinfección ultravioleta y control automatizado de calidad. El agua regenerada se destina ya a la Comunidad de Regantes Sol y Arena y al campo de golf de Playa Serena, además de los futuros usos municipales en zonas verdes y limpieza viaria, lo que permitirá un importante ahorro de agua potable.

«Este reconocimiento demuestra que con visión, planificación y colaboración entre administraciones podemos convertir los retos en oportunidades. Roquetas vuelve a ser ejemplo de innovación y sostenibilidad en Europa», añadió el alcalde del municipio.

Sostenibilidad hídrica

Con este premio, Roquetas de Mar se consolida como municipio líder en sostenibilidad hídrica, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, reforzando su papel como referente en la gestión circular del agua y en la protección del ecosistema del Poniente almeriense.

Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas firmó este lunes el contrato regulador de producción, suministro y distribución de agua regenerada con la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Campo de Dalías - Sierra de Gádor. Este acuerdo permitirá la utilización de agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Roquetas, con certificación sanitaria clase AA, para el riego agrícola en más de 6.000 hectáreas gestionadas por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, en el Poniente almeriense.