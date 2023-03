Las preguntas que deja el anuncio de la comisaría de Roquetas

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Las declaraciones del ministro Fernando Grande-Marlaska sobre la comisaría de Roquetas siguen sin dar muchos detalles sobre los planes del Gobierno, por lo que surgen muchas preguntas aún. Como también el papel del Ayuntamiento y el PP deja interrogantes sobre el proyecto. Aquí van algunas de ellas:

¿Cómo se piensa hacer la comisaría?

El Gobierno aún no ha dicho cómo piensa hacer la comisaría. Sí se sabe que el cuartel de Vícar tiene solar y que el Ayuntamiento vicario está redactando incluso el proyecto desde el año pasado. Pero en el caso de Roquetas, el Ayuntamiento le retiró el solar el año pasado y el Ministerio aún no ha aclarado si piensa retomar el proyecto que se paró en la época de Zapatero o tiene otros planes. Podría por ejemplo, aceptar la cesión del edificio de Servicios Sociales, que Amat quería ceder para cuartel, en cuyo caso la comisaría estaría más cerca que nunca, ya que solo haría falta una reforma del edificio. También podría usar como solar uno de los dos cuarteles actuales del municipio, teniendo en cuenta que no habrá cuartel cuando se abra la comisaría. Grande-Marlaska dijo ayer que se está trabajando en los proyectos del cuartel de Vícar y la comisaría, pero no aclaró en qué solar en el caso de Roquetas.

¿Qué plazos se barajan?

El ministro no quiso ponerle fecha a su plan. Se limitó a decir que todo está atado en el Plan de Infraestructuras de Interior, pero como reconoció el propio Gobierno hace dos años en una respuesta a una pregunta al diputado popular Juan José Matarí, la comisaría no estaba incluida en ese documento. ¿Se ha añadido posteriormente? ¿Se va a añadir? Nada se sabe todavía.

¿Se contará con la ayuda de Amat?

Esta es otra de las incógnitas. Por lo que se ha visto estos días en sus silencios y declaraciones, la decisión de Interior ha generado un enorme malestar en un Ayuntamiento que viene apostando claramente por la Guardia Civil. Por lo pronto, Amat ha amenazado con no volver a ceder el solar para la comisaría mientras no haya garantías de que el Gobierno va en serio con sus planes, sobre todo tras lo ocurrido con el Gobierno de Zapatero que aparcó el proyecto por restricciones presupuestarias, según se dijo entonces. Es más, esta semana incluso, el portavoz del PP en Roquetas, José Juan Rodríguez, invitaba en redes sociales al Ministerio a buscar por su cuenta un solar y expropiarlo, dando a entender que no habrá colaboración municipal.

¿Va en serio el Gobierno?

Tras cuatro décadas de debate sobre la comisaría, es normal que en el municipio el anuncio se haya tomado con cierto escepticismo. Una de las preguntas es si esta vez el Gobierno del PSOE va en serio, teniendo en cuenta lo ocurrido en los 2000 con un proyecto que incluso llegó a tener partida presupuestaria liberada para licitar las obras. Los pasos que se den estos meses determinarán si se va en serio o no.

¿Hará la comisaría Feijóo si gana en diciembre?

El resultado de las municipales de mayo y de las generales de diciembre van a condicionar el desarrollo del proyecto. En caso de que Feijóo gane las elecciones generales, cabe preguntarse si seguirá adelante con el plan que heredará o volverá a dar marcha atrás en ese particular baile que se traen PP y PSOE desde hace años con la seguridad de Roquetas de Mar. El Gobierno de Rajoy ya dijo que apostaba por el cuartel de la Guardia Civil por considerar Roquetas una zona rural, decisión apoyada con entusiasmo desde el Ayuntamiento.

Aunque el PP fue el primer partido que planteó la necesidad de una comisaría en los tiempos de Felipe González, desde que Gabriel Amat es alcalde de Roquetas su apuesta ha sido la Guardia Civil. De hecho, el Ayuntamiento solo ha acordado con los gobiernos del PP la apertura de cuarteles, con dos proyectos presentados, que al llegar el PSOE se sustituían por comisarías.

Hasta el momento y ante la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos que se han alternado en el Gobierno de España, Roquetas lleva décadas sin conseguir ninguna de las dos cosas.