PP y Vox aprueban una propuesta para rechazar el menú Halal en colegios

Este viernes el Ayuntamiento de Roquetas celebró una nueva sesión plenaria en el que destacó la moción del Grupo Municipal Vox para rechazar la imposición ... de los menús halal en los comedores escolares y hospitales.

Tanto el PP como Vox expresaron su rechazo a la «imposición obligatoria del menú halal en cualquier centro público, y en especial en los comedores escolares», al considerar que la organización de estos centros debe regirse de forma prioritaria por criterios de adecuada nutrición, equilibrio alimentario y calidad de los menús, conforme a las recomendaciones profesionales vigentes y en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y de los propios centros, a través de los consejos escolares.

El texto, enmienda a una moción del grupo VOX Roquetas, fue aprobado por el equipo de gobierno y los ediles de la formación verde, que aceptaron de forma íntegra la propuesta del Partido Popular. Los populares dejaron constancia, y así lo expresó el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Juan Rodríguez, de «forma clara y sin ambigüedades, de su firme compromiso con la libertad individual, como principio irrenunciable de nuestra convivencia».

Defendieron que cada persona debe convivir conforme a sus creencias, tradiciones y convicciones, y que estas deben ser «respetadas» en un marco de pluralidad y tolerancia», afirmó el portavoz popular.

La moción aprobada en la sesión que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento promueve activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas, en el marco de una alimentación equilibrada y de calidad en los centros públicos, sin que certificaciones específicas, como la halal, condicionen ni determinen la oferta general del servicio.

El Pleno apoyó de forma explícita y decidida al producto español, fomentando su consumo entre la población y respaldando «a nuestros productores y a la industria agroalimentaria de este país, como parte esencial de nuestra economía y cohesión social», dijo José Juan Rodríguez ante la corporación.

En este contexto exigió el respeto a los usos y costumbres de España y rechazó que se impongan como obligatorias prácticas propias de otras tradiciones. De ahí que se rechazara la imposición de prácticas «a nuestros usos y costumbres, reafirmando nuestras tradiciones, el cumplimiento de la ley y la igualdad entre hombres y mujeres conforme a los derechos fundamentales reconocidos en España».

En la exposición de motivos, el equipo de gobierno fue claro. «España es un estado aconfesional, pero no un Estado sin identidad. Nuestra nación, y de manera particular nuestros municipios, están profundamente vinculados a una tradición cultural y social de raíz cristiana y de forma mayoritaria católica, que forma parte esencial de nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra forma de entender la vida en comunidad», dijo el portavoz popular.

A su juicio resulta inaceptable que desde las administraciones se promuevan o consoliden dinámicas que, bajo el pretexto de la diversidad, puedan derivar en la imposición indirecta de prácticas culturales o religiosas ajenas al sentir mayoritario de la sociedad.

«La convivencia, asegura el portavoz del PP en el Pleno, no se construye imponiendo, si no respetando. Y respetar implica también no alterar ni desplazar las tradiciones, valores y costumbre que conforman la identidad de nuestra sociedad».

A su vez, el PSOE de Roquetas ha rechazado en el Pleno de este viernes el intento de polemizar con los menús halal en colegios y hospitales por parte del PP y de Vox en el debate de una moción de la ultraderecha que, aunque enmendada por los populares, «ha acabado por asumir sus mensajes de odio y contra la convivencia», en palabras del concejal socialista, Rafael Torres.

Torres ha defendido el Real Decreto del Gobierno que regula los menús en colegios y hospitales y contra el que iba la moción de Vox. En ese documento «no se impone absolutamente nada, simplemente se establece la obligación de contemplar menús de acuerdo con las creencias de la ciudadanía o sus intolerancias alimenticias».

Así, la medida del Gobierno incluye a menús halal para musulmanes, así como vegetarianos, sin gluten y otras opciones, «de forma que nadie tenga que comer en un colegio o un hospital en contra de sus creencias o contra su propia salud y, desde luego, que ningún niño tenga que marcharse a comer a su casa por este motivo, como han insinuado concejales de Vox durante el debate».

«Tanto el PP como Vox han cargado contra el menú halal asegurando que se impone y tenemos que recordarles que ampliar derechos no es imponer absolutamente nada, los que imponen son ellos, que pretenden obligar a consumir un menú a parte de la población en contra de sus creencias», ha criticado Torres, que recuerda que este tipo de menús se sirven por parte de empresas de catering que «perfectamente pueden ofrecer diferentes opciones, de hecho ya lo hacen en su inmensa mayoría para adaptarse a la demanda».

Desde el PSOE también se ha criticado duramente la pretensión de Vox de vincular a toda la comunidad musulmana con el islamismo radical y ha cuestionado que la opción de menú halal perjudique a los productos españoles. «No hay más que ir a un supermercado y ver que la carne halal casi siempre es comercializada por empresas españolas con productos españoles, al final esto es un nicho de mercado y las empresas se adaptan a la demanda de la clientela», ha apuntado Rafael Torres.

El concejal socialista ha lamentado la falta de visión institucional del PP, que «a pesar de los intentos de quitar importancia a la propuesta aprobada, ha acabado uniéndose a las tesis radicales de Vox, apoyadas con informaciones falsas de pseudomedios y aprobando una moción que solo busca dividir y alimentar una polémica que no existe en nuestro municipio».

«Arrastrado por el auge de Vox y el temor a perder votos hacia la ultraderecha, el PP de Amat está asumiendo unas tesis radicales y excluyentes que nos sorprenden, porque como bien ha dicho el alcalde en su intervención, en Roquetas no hemos tenido los problemas de convivencia que sí ha habido en otros municipios, ¿por qué inventarse ahora un problema que él mismo reconoce que no tenemos?», se ha preguntado Rafael Torres, que ha acusado al primer edil de «estar dispuesto a echar gasolina y alimentar enfrentamientos a cambio de cuatro votos, lo cual nos parece lamentable», ha concluido.