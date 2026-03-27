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El Pleno se celebró en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. IDEAL

PP y Vox aprueban una propuesta para rechazar el menú Halal en colegios

«Tanto el PP como Vox han cargado contra el menú halal asegurando que se impone y tenemos que recordarles que ampliar derechos no es imponer absolutamente nada», aseguran desde el PSOE

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 27 de marzo 2026, 20:34

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Este viernes el Ayuntamiento de Roquetas celebró una nueva sesión plenaria en el que destacó la moción del Grupo Municipal Vox para rechazar la imposición ... de los menús halal en los comedores escolares y hospitales.

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PP y Vox aprueban una propuesta para rechazar el menú Halal en colegios