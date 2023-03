El PP «indignado» por las informaciones sobre la comisaría que «confunden» a los roqueteros

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El portavoz del PP de Roquetaas, José Juan Rodríguez, ha asegurado esta mañana que los diputados de su partido en el Congreso, Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón, han pedido al Gobierno información sobre sus planes con el cuartel de la Guardia Civil y la comisaría de Policía Nacional, tras las revelaciones esta semana del portavoz del PSOE de Roquetas sobre contactos con altos cargos del Ministerio del Interior para desbloquear el proyecto de la comisaría. El edil ha acusado al PSOE y al subdelegado de «mentir» a los roqueteros sobre sus planes, porque a su juciio «no han hecho nada de nada».

Rodríguez considera que «la única administración preocupada por la seguridad de Roquetas ha sido el Ayuntamiento y su alcalde» y ha recordado que hace dos años el Gobierno ya negó en una respuesta parlamentaria tener planes sobre la comisaría de Policía Nacional al no estar incluido el proyecto en el Plan de Infraestructuras del Ministerio del Interior, pese a lo dicho por el entonces subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que aseguró que se apostaba por la demarcación compartida.

El portavoz popular se mostró «indignado», porque desde un lado y otro «se sigue confundiendo a los ciudadanos». «Han pasado cinco años desde que, en abril de 2018, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar firmaran un protocolo para ubicar el Cuartel de la Guardia Civil en unas nuevas instalaciones cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento, sin que el Gobierno haya ejecutado el protocolo», explica Rodríguez. De hecho, el portavoz popular justificó la retirada del solar para comisaría aprobada por el PP, «ante la pasividad del Ejecutivo».

Lo que el equipo de Gobierno quiere es «tener seguridad, venga de donde venga, de que habrá Comisaría y Cuartel de la Guardia Civil» y ha recordado que el municipio tiene censados 107.000 habitantes que, en verano, pasan a ser 200.000 y que «la seguridad es exclusiva competencia del Estado». Asimismo, ha hecho hincapié en el carácter colaborador del equipo de Gobierno en todo momento, recordando que en su día ya se cedió un solar para la comisaría y se redactaron desde el Ayuntamiento los proyectos de la comisaría y de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, redactados «con dinero de todos los roqueteros sin que se haya hecho nada de nada», ha recordado.

En cuanto a la supuesta reunión del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Madrid, José Juan Rodríguez ha afirmado que, «si se ha producido, es extremadamente grave que se haya hecho sin transparencia y a espaldas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas, sin saber además a qué tipo de compromiso se haya podido llegar; y, si no se ha producido, más grave aún, ya que en un tema tan sensible como este no se puede mentir a los ciudadanos».