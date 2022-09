La Policía Local de Roquetas tendrá una unidad especializada en drones

Viernes, 16 septiembre 2022, 00:59

La Policía Local de Roquetas de Mar está trabajando en la creación de una unidad especializada en drones para labores de vigilancia y control. Así lo ha podido saber IDEAL, después de que esta semana se llevara a comisión informativa una moción en este sentido presentada por el grupo de Ciudadanos.

En la citada comisión se dio a conocer un informe del intendente jefe accidental de la Policía Local, Antonio Villanueva, en el que asegura que este cuerpo policial hace tiempo que trabaja para poner en marcha la unidad propuesta por la formación naranja.

Al parecer, la unidad ya se encuentra en proceso de reglamentación y creación desde finales del año pasado, aunque el cambio de normativa sobre la formación que deben tener los pilotos para el uso de estas aeronaves no tripuladas está ralentizando el proceso, ya que según el mando policial desde diciembre del año pasado no se permite esta formación en centros privados. Por ello, y teniendo en cuenta que la Policía Local de Roquetas hace años que no tiene operativa su escuela, se está a la espera de que bien el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o bien la Escuela Municipal de Seguridad Pública de Linares, convoquen estos cursos para formar a agentes roqueteros.

Lo que sí tiene ya la Policía Local de Roquetas de Mar es un primer dron, concretamente el modelo de DJI Advance, que cuenta con tecnología como cámara térmica y altavoz y es que es uno de los que están incorporando ya otros cuerpos policiales.

En previsión de esta creación, la Policía Local roquetera también se unió el año pasado a la asociación UAS, Asociación de Unidades Aéreas de Seguridad de Andalucía (UAS) en la que está los cuerpos policiales de numerosos municipios andaluces.

Una vez formados los agentes, la Policía Local creará un reglamento interno sobre el uso de estos drones en labores policiales, siempre cumpliendo con la normativa europea vigente, así como los reglamentos y normativas estatales.

Este tipo de aeronaves ya están siendo usadas por cuerpos como la Policía Nacional y se están convirtiendo en una herramienta muy útil para controlar grandes multitudes, así como para labores de vigilancia de todo tipo.

Hay que recordar, en este sentido, que no es la primera vez que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar usa drones, ya los viene utilizando desde hace dos años para trabajos de control de mosquitos.