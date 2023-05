Polémica en Felix por los problemas para la celebración de un acto de Almería Viva

La formación asegura que el Ayuntamiento no facilitó los medios para hacerlo, mientras que el teniente de alcalde dice que no lo pidieron

Aún no ha empezado la campaña electoral y ya se ha producido una primera polémica en Felix sobre los actos de presentación de las candidaturas. Almería Viva intentó este pasado fin de semana llevar a cabo su presentación en la Plaza de la Libertad del municipio, frente al Ayuntamiento y finalmente no pudo al no disponer de tomas de electricidad, ni iluminación para ello, según denunció su candidato, Manuel Bueno.

Bueno explicó que el acto había sido previamente solicitado y autorizado por la Junta Electoral y denunció que miembros del equipo de Gobierno dijeron antes de su celebración, que no se llevaría a cabo como finalmente ocurrió.

El encuentro estaba programado para celebrarse entre las ocho de la tarde y las diez de la noche en la citada plaza, una de las designadas por el propio Ayuntamiento para celebrar estos actos. «Cuando llegamos a las seis de la tarde los pivotes estaban subidos y no podíamos acceder con el vehículo», comentó el alcaldable de la formación, que también se quejó de la falta de enchufes para poder conectar los equipos.

Ante la falta de personal municipal en la plaza, a las ocho y media, los miembros de la candidatura deciden llamar a la Guardia Civil, que se persona en el lugar con dos patrullas, que efectivamente comprobaron que tenían autorización de la Junta Electoral.

Finalmente, y ante la falta de medios para celebrar el acto, los miembros de Almería Viva, incluidos candidatos de otros municipios, deciden comerse los bocadillos en la plaza donde se iba a celebrar el acto, antes regresar a sus casas. Este lunes se presentó denuncia de los hechos ante la Junta Electoral, organismo que el pasado 5 de mayo publicó el listado de los lugares adjudicados para celebrar estos actos, en el que figura el de Almería Viva, así como otros partidos, como el PP, que también tiene previsto organizar un acto en la misma plaza el día 20.

El teniente de alcalde, Manuel Flores, que fue candidato de Almería Viva en 2019, criticó este lunes duramente a esta formación, sobre la que dijo que «se creen que pueden venir y hacer lo que ellos quieran sin ningún permiso», además de afirmar que «en el Ayuntamiento no había ninguna petición para ninguna presentación, ni los medios que necesitaban».

Según Flores «ya que la campaña no ha comenzado, hay que solicitar al Ayuntamiento el espacio público y las necesidades», dijo asegurando que Almería Viva, «busca el enfrentamiento y la difamación».

El actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Felix también citó el artículo 53 de la sección 5ª de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que asegura que «la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de la campaña electoral».