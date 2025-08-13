«Podríamos alojar a la tercera edad o a grupos de personas con discapacidad» Izquierda Unida y Podemos Roquetas de Mar exigen salvar la Residencia de Aguadulce con un plan social

J. C. Roquetas de Mar Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:19

Aguadulce volvió a levantar las quejas del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar. Lejos de ser un mero trámite, la oposición de izquierdas ve en esta operación una maniobra para deshacerse de un valioso patrimonio público, y lamenta profundamente la pasividad del gobierno local ante esta situación.

El concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, Zacarías Lekal, manifestó su rotundo rechazo a la decisión, contrastándola con la actitud de otros municipios.

«Nos duele, y mucho, ver que mientras en Punta Umbría su Ayuntamiento sí ha peleado y ha logrado recuperar la titularidad de su residencia, aquí en Roquetas el gobierno del Partido Popular ha optado por el silencio y la inacción. Parece que no hay interés en proteger lo que es de todos, y eso es lo que más nos entristece».

Lekal enfatizó que aún hay esperanza, pues la venta aún no está cerrada ante notario. «Todavía estamos a tiempo. La Junta quiere vender un bien que ya no le interesa, pero antes de que se convierta en otro hotel más que no necesitamos, podemos y debemos echarle imaginación y sobre todo ganas. Roquetas no necesita más hoteles, lo que necesita son soluciones habitacionales, y esta residencia es la oportunidad perfecta para demostrar que la política puede estar al servicio de la gente».

Propuestas

El concejal desgranó una serie de propuestas que, a su juicio, darían un uso social y necesario a las instalaciones. «Podríamos dar una solución habitacional a las familias roqueteras que sufren un desahucio, se podría convertir en un albergue de transeúntes digno, alojar a la tercera edad o a grupos de personas con discapacidad. O incluso podría servir de alojamiento para jóvenes de centros escolares o equipos deportivos que vengan a conocer nuestra ciudad.

Hay mil y una opciones más humanas y rentables socialmente que la venta, y lo más sangrante es que hace poco se hizo un importante gasto público para mejorar sus cocinas e instalaciones. Es un sinsentido».

El portavoz concluyó su intervención criticando la deriva privatizadora del Partido Popular, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. «Esta es la deriva privatizadora del Partido Popular, en Andalucía y aquí en Roquetas de Mar. Venden lo público para que los negocios privados se lucren, mientras la gente se queda sin servicios y sin apoyo».