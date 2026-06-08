El Pleno de Roquetas pide una demarcación compartida entre Policía Nacional y Guardia Civil

«Como decís todos los partidos políticos que no nos preocupamos por la seguridad del municipio de Roquetas y se utiliza de mala manera, que ... no nos preocupamos por la seguridad en nuestro municipio sea segura, no tenéis más que ver los telediarios y cualquier municipio de alrededor nuestro, miraréis lo que hay, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos (en Roquetas) y nos gustaría no tener absolutamente nada, pero cuando si tuviéramos los 184 guardias civiles y los 300 y pico policías (nacionales). ¿Creéis que se acaba todo? ¿Qué todo el mundo va a ser fenómeno? Ojala fuera así», así hablaba Gabriel Amat de la única moción presentada por el Partido Popular en el Pleno de Roquetas de este lunes.

Una moción que inicialmente pedía solicitar al Ministerio del Interior el mantenimiento de la dotación de efectivos del Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas, además de una mejora del cuartel.

«Nosotros estamos intentando tener Guardia Civil, que llevan aquí trabajando muchos años, haciendo un buen trabajo, dando un buen servicio, dando calidad y ahora mismo cualquier chabola está mejor que ese cuartel. Nosotros queremos, y es lo que dice la moción, que se quede la Guardia Civil aunque venga la Policía (Nacional)», explicó Gabriel Amat.

Además, el regidor municipal indicó que «la Guardia Civil tiene playa, agricultura, parques naturales, zonas protegidas, todo eso es de la Guardia Civil, no es de la Policía Nacional y queremos que se quede la Guardia Civil y la Policía Nacional, eso es lo que vamos a seguir peleando hasta que no digan de una vez por todas que es imposible porque ahí nosotros no nos podemos meter, eso es responsabilidad del Gobierno (de España) que esté».

«Vamos a seguir en la misma línea»

«La Guardia Civil hace falta en Roquetas aunque esté la Policía Nacional y eso es lo que vamos a seguir defendiendo ahora si hay elecciones con el Gobierno que venga, vamos a seguir en la misma línea, porque creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto para un municipio que ahora mismo hay más de 150.000 personas viviendo, que es el municipio que más crece en habitantes de España y que está dentro de los cinco municipios de más pernoctaciones de Andalucía, todo eso no lo hemos hecho a lo tonto, sino que lo hemos hecho con trabajo, esfuerzo y a veces con sacrificio, y vamos a seguir haciéndolo, por eso presentamos esta moción para mandársela al Gobierno y que tomen el Gobierno la decisión que es a quién le corresponde, no al Ayuntamiento de Roquetas».

A su vez, el portavoz del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, señaló que «simplemente sería la modificación que propone el Partido Socialista es cambiar los puntos del acuerdo por uno solo, siempre sabiendo que el Ministerio del Interior es el que finalmente decidirá sobre la cuestión. El acuerdo que pediríamos sería instar al Gobierno de España estudiar una demarcación compartida que Guardia Civil y Policía Nacional se repartan el término municipal conforme a su especialidad: Policía Nacional, zonas urbanas; Guardia Civil, zonas agrícolas, rurales y la costa».

Ante la moción presentada por el PP, el PSOE presentó una enmienda, en principio aceptada por el alcalde, en la que se planteaba sustituir todos los puntos propuestos por los populares sobre el mantenimiento de la plantilla de la Guardia Civil, por uno solo en el que se insta al Gobierno de España a estudiar la implantación de una demarcación compartida entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Por su parte, Luis Pomares, de Vox Roquetas, solicitó adherirse a la moción. La moción del PP fue aprobada de forma unánime por el PP, PSOE, Vox, Almería Avanza e IU-Podemos.

Al término de la sesión, el portavoz socialista, Manolo García, explicó que «la demarcación compartida es la única forma de mantener el mayor número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio, algo en lo que todos estamos de acuerdo».

García recordó que la legislación actual y el modelo de seguridad de nuestro país, impide que en un mismo territorio estén desplegados dos cuerpos policiales estatales, por lo que en el momento en el que se despliegue la Policía Nacional y asuma las funciones de seguridad ciudadana, la Guardia Civil únicamente ejercería las funciones exclusivas de sus competencias, es decir, la vigilancia del litoral y las zonas naturales, por lo que «no tiene sentido pedir que se mantenga toda la plantilla actual sin tener demarcación compartida como pedía inicialmente el PP».

«La fórmula de la demarcación compartida, que es la que siempre hemos defendido desde el PSOE, permitiría que cada cuerpo se encargue de la seguridad de lo que mejor sabe hacer, es decir, Policía Nacional en las zonas urbanas, como cuerpo desplegado en todas las grandes ciudades del país, y la Guardia Civil en las zonas rurales y agrícolas, además de la costa, como cuerpo desplegado en estos espacios», destacó García.