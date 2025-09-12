El Pleno de Roquetas aprueba reconocimientos extrajudicial de créditos de dos centros educativos Además, se aprobó el dictamen relativo a la recuperación del tramo del camino municipal denominado 'Paraje Pericho', correspondiente con la parcela 9017, del Polígono 27 del catastro rústico

Visita del Delegado de Educación en Almería y de la concejala de Educación de Roquetas a un centro educativo del municipio.

Javier Cortés Roquetas de Mar Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Pleno municipal realizado en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar contó con varios puntos relevantes entre la treintena de propuestas expuestas en la sesión ordinaria.

Entre esos puntos destacaron los reconocimientos extrajudiciales de crédito en ejecución del acuerdo por el que se declara la inexistencia jurídica del contrato de servicio de gestión de los meses de julio y agosto del E. I. Las Amapolas y al E. I. Las Lomas. Esos puntos fueron aprobados por mayoría en la sesión plenaria.

Además, se realizó una toma de conocimiento sobre la aprobación del expediente de contratación de concesión de servicio de transporte urbano mediante sistema de préstamo de bicicletas en el municipio roquetero, y de informe trimestral en relación con las facturas respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación sin haberse efectuado el reconocimiento de la obligación del segundo trimestre del ejercicio de este año 2025.

Además, se aprobó el dictamen relativo a la recuperación del tramo del camino municipal denominado 'Paraje Pericho', correspondiente con la parcela 9017, del Polígono 27 del catastro rústico.