El Pleno de Roquetas aprueba darle dedicación exclusiva al edil Pepe Montoya

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró la mañana de este jueves una nueva sesión plenaria en el que los temas más relevantes tuvieron que ... ver con las distintas mociones llevadas por los partidos de la oposición al Pleno, ya que el equipo de Gobierno no llevó ninguna.

De las seis propuestas llevadas por PSOE (2), Vox (2), Almería Avanza (1) e Izquierda Unida - Podemos (1) solo fueron aprobadas dos. La primera propuesta aprobada fue de Vox, la relativa a la defensa de la soberanía española de Ceuta, que el PP le pidió modificar algunos puntos y que finalmente fue aprobada con el apoyo del PP y Vox.

La moción más polémica fue la de Almería Avanza, que fue aprobada por el PP y por el propio partido, que consistía en una la modificación de la relación de cargos de la Corporación con dedicación exclusiva aprobada por el pleno del 26 de junio de 2023.

«A principios de este mandato había 17 dedicaciones exclusivas, el cuál el equipo de Gobierno disponía de 15, el PSOE de 1 y Vox, de otra. Con los cambios de portavoces de Vox, desde su grupo se hizo el cambio del 100% al 75% por lo cual, una del 100% queda libre, hemos visto que quedaba libre y la hemos solicitado», explicó Pepe Montoya, portavoz de la formación política.

Zacarías Lekal, portavoz de IU-Podemos Roquetas, explicó que «jamás voy a estar en contra de que a un compañero se le remunere por el trabajo que realiza, ahora a mí me deja en una posición muy delicada. Señor alcalde, usted dijo que no se le daría asignación a partidos con menos de tres participantes (Almería Avanza cuenta con dos concejales) eso fue en 2019, ¿Y quien fue el grupo que sacó en esas elecciones menos de tres concejales? Izquierda Unida«. »

«Las liberaciones a los portavoces no se tendrían que pedir y mucho menos así, en una moción, se tendría que hacer en un organigrama del Pleno porque no se está pidiendo aquí ningún regalo. Por derecho, los portavoces deberían estar liberados para poder ejercer su función fiscalizadora al 100%, poder hacer más aportaciones políticas para mejorar el municipio y la vida de vecinas y vecinos y poder representar como todos a todos los que depositaron la confianza en nuestro grupo», explicó el portavoz.

Además, Lekal añadió que «en Almería, todos los portavoces están liberados, usted muchas veces se compara con las grandes ciudades y luego se comporta como si Roquetas fuera un cortijo haciendo estas medidas».

A su vez, el portavoz de Vox Roquetas, Luis Manuel Pomares, argumentó que «este grupo municipal se ve obligado a votar en contra, ya que la afirmación de Almería Avanza de que el Grupo Municipal Vox fue convertida en parcial y por tanto, ha quedado vacante es totalmente incorrecta, la dedicación exclusiva se atribuyó a Vox en función de su número de votos y los concejales obtenidos, corresponde a Vox por derecho propio».

Por su parte, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, hace mención al portavoz de Vox que «tiene lo que pidió y se le pudo dar porque quería trabajar en una actividad diferente y entonces se dijo que tenía que ser exclusiva. La dedicación exclusiva tiene que ser exclusiva. Usted pidió lo que tenía que pedir en ese momento y lo que le interesó y sabe que no fue fácil arreglarlo y se arregló. No va a perder ni ganar nada, nada más que lo que se hizo en su momento». «Hay que tener en cuenta también que cuando un equipo de Gobierno tiene 14,15, 16 o 17 (concejales) y tenemos una limitación, primeramente hay que darle al equipo de Gobierno para que hagan los trabajos que tiene la obligación de hacer», comentó el regidor municipal.