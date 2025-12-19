El Pleno de Roquetas aprueba construir un nuevo depósito de agua en Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas celebró este jueves el último pleno del año, en el que hubo un total de 26 puntos en el orden del ... día. Entre ellos, cabe destacar el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia relativo a la aprobación del borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la construcción y financiación de un nuevo depósito de agua apta para el consumo en Aguadulce. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad.

Este proyecto, que alcanza un importe superior a los 17 millones de euros cofinanciado al 50 por ciento entre ambas administraciones, contará con 70.000 metros cúbicos de agua, según informó el alcalde, Gabriel Amat.

Durante su intervención, Amat destacó la importancia de este acuerdo para hacer realidad una infraestructura muy necesaria para evitar que no se produzcan los problemas de abastecimiento de agua potable en el municipio y poder contar con agua necesaria para consumo si hubiera algún imprevisto que obligase a para la planta desaladora más tiempo del de una parada programada.

Por su parte, Rafael Torres, concejal del PSOE de Roquetas, preguntó al equipo de Gobierno que si recordaba una moción que se realizó en el pleno del pasado 6 de febrero de 2024, que estaba enfocada en la construcción de los depósitos de agua.

«Lo que pasó con aquella moción, ya lo sabemos. Como todas las que presentamos los otros grupos no se aprobó y lo peor de todo que se nos menospreció y se ridiculizó», comentó Torres, haciendo alusión a las críticas que generó por parte del PP esa propuesta del PSOE y que este Pleno iba como toma de conocimiento a propuesta del PP.

El Pleno, a pesar de no contar ni con ruegos ni preguntas como cualquier pleno extraordinario, tampoco contó en esta ocasión con mociones ni del equipo de Gobierno ni de la oposición.

Críticas por la limpieza

Sin embargo, se alargó hasta casi dos horas de duración destacando un tema sobre todos los demás: la solicitud y aprobación del reajuste de anualidades y la revisión de precios del contrato GPS al contrato administrativo de gestión de servicio público de limpieza viaria, recogida de basura, gestión de punto limpio de Roquetas y transporte de residuos a la planta de transferencias del Consorcio. Asimismo, la oposición criticó al equipo de Gobierno, a excepción de Vox, por los temas de este ámbito.

Desde el PSOE, a través de su concejal, Rafael Torres afeó la «connivencia» del equipo de Gobierno con la empresa, al aprobar subidas en el precio del contrato pese a sus numerosos incumplimientos y a los atrasos en los pagos a los trabajadores, que ya motivaron una dura huelga en plena Semana Santa este año.

«Espero que esta nueva subida sirva para pagar el dinero que se le debe a los trabajadores», dijo el concejal socialista, que ha recordado que el pago de ese dinero antes de que terminara este año fue una promesa del alcalde y la empresa para acabar con la huelga.

Desde el PSOE se han denunciado los numerosos incrementos de los precios del contrato, así como otros acuerdos como el alcanzado apenas unos meses después de firmarse, para eximir a la empresa de la reposición de los contenedores a cambio de unas supuestas mejoras de maquinaria.

Desde 2018, año de la firma del contrato, el precio que pagan los roqueteros por el servicio ha pasado de 9,8 millones de euros a 11,8 tras la última revisión, con un valor del contrato que de 59 millones ya va por 88 millones.

«Entendemos que los costes suben y el precio se tiene que actualizar, pero es inevitable preguntarse si este esfuerzo que estamos haciendo todos los roqueteros para pagar el servicio de basura se corresponde con el servicio que recibimos a cambio», ha dicho Torres tras asegurar que «Roquetas está hecha un asco».

A su vez, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, criticó que «es raro el Pleno que no traemos un punto con algo derivado con la empresa de limpieza. Estamos cansados de hablar que si Roquetas está sucia (...), lo que si decimos, y lo hemos dicho más de una vez, es que tienen que actuar ya». Además, añadió que «el problema es que seguimos pagando cada vez más dinero y la incompetencia de la empresa es total».

Por su parte, Zacarías Lekal, concejal portavoz de Izquierda Unida - Podemos, comentó que «hoy debatimos otro capítulo de un contrato que ya es socialmente un 'Frankestein administrativo': le han ido cosiendo piezas, subiendo precios, añadiendo servicios a medias y la criatura sigue sin levantarse a limpiar, y aún así tenemos que poner un millón (de euros) extra este año y más de 3 millones el año que viene, no para mejorar nada».

En cambio, el teniente de alcalde de Roquetas, José Juan Rodríguez, comentó que «la oposición lo que tiene que darle es la gracias al alcalde - presidente por ser tan flexible en sus intervenciones. Ni uno solo de los intervinientes se ha referido al punto en cuestión que traemos en este Pleno», añadiendo «lo que en este punto se trata en concreto es lo que el contrato nos obliga que es una revisión de precios anual, debido al incremento del combustible y de las nóminas de los trabajadores».

Por otro lado, el portavoz de Vox, Luis Manuel Pomares, ha afeado durante la celebración del Pleno la actitud del equipo de Gobierno del Partido Popular por «haber rechazado todas las alegaciones que desde Vox hemos hecho al tasazo de las terrazas que van a tener que pagar los hosteleros».

Pomares ha criticado que «no solo el Partido Popular las rechace, sino que PSOE y Almería Avanza se han sumado a sus políticas con su abstención y, según parece, están de acuerdo con que el precio por metro cuadrado al año pase de 14,40 euros a 33,86 euros o 40,55 euros en función de si está situada en una calle de segunda o primera categoría». Asegurando que «es esta complicidad silenciosa la que también hará que nuestras alegaciones queden rechazadas».

Unas alegaciones que «son una respuesta clara a la subida que han decidido, exclusivamente, desde el Partido Popular, haciéndolo de forma unilateral e ignorando la realidad económica de los autónomos de Roquetas y sin escuchar más opinión que sus cálculos electorales», explica Pomares.

El portavoz de Vox ha recordado que «esta subida es totalmente injustificada ni está debidamente motivada en los términos que exige la ley y la jurisprudencia». Algo que «no parece importante al gobierno de Gabriel Amat que sigue anclado en su afán recaudatorio».

Por último, Pomares ha criticado que «desde el Partido Popular no sean conscientes del daño que están haciendo a los hosteleros autónomos de Roquetas de Mar a través de este tasazo que, junto a la subida de impuestos llevada a cabo por el Gobierno de Partido Socialista en España, están siendo la puntilla del sector».