El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebraba este jueves el último pleno municipal del año, siendo en este caso extraordinario. IDEAL

El Pleno de Roquetas aprueba construir un nuevo depósito de agua en Aguadulce

Entre los temas más relevantes de la sesión destacaron el contrato de limpieza y el 'tasazo' de las terrazas en la hostelería

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 19 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas celebró este jueves el último pleno del año, en el que hubo un total de 26 puntos en el orden del ... día. Entre ellos, cabe destacar el dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia relativo a la aprobación del borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la construcción y financiación de un nuevo depósito de agua apta para el consumo en Aguadulce. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad.

