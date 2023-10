El pleno rechaza nuevamente mejorar el transporte público

Javier Cortés Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ayer se realizó un nuevo pleno, en este caso extraordinario, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

La sesión estuvo marcada por varios temas, algunos de ellos llevan reclamándose por la oposición desde hace varias legislaturas como es la mejora del transporte público en este municipio.

Transporte público

Concretamente, el PSOE presentó una moción en la que se pedían diversas mejoras en el transporte público, tanto el metropolitano cuya gestión corresponde al Consorcio de Transportes dependiente de la Consejería de Fomento, como el urbano que es responsabilidad del Ayuntamiento.

Rafael Torres ironizó con el «concienzudo» trabajo que según el portavoz del Partido Popular, José Juan Rodríguez, está haciendo el equipo de Gobierno en esta materia, asegurando que «no tengo duda de que el trabajo es meticuloso, llevan 20 años estudiando la implantación del servicio urbano, debe ser muy meticuloso».

Además, el edil socialista defendió la necesidad de implantar el autobús urbano y reforzar los servicios metropolitanos con Almería, la UAL y el Hospital de Poniente, invitando al PP a «palpar la realidad, a preguntar a la ciudadanía, porque todo el mundo sabe que el transporte público en Roquetas es un desastre».

El edil socialista comentó que «a ustedes les venía muy bien que el PSOE gobernara en la Junta porque siempre tenían excusas, pero los bueyes en 5 años se han puesto gordos ya, 5 años lleva Moreno Bonilla en la Junta y en 5 años se han podido hacer muchas cosas».

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, también comentó la necesidad de un buen transporte público para la ciudad de Roquetas. «Llevamos ya muchísimos años con este problema, problema que conforme va subiendo la población no se arregla. Hay horas puntas en las que no hay servicio público, la gente se va a paradas de Las Marinas, de la Urba o antes del puerto, y cuando llega al puerto de Roquetas no hay sitio para estudiantes y otros usuarios».

De hecho, «hay gente que se queda sin ese servicio, gente que está estudiando un módulo de formación, que va a la universidad, que no tiene recursos o que son mayores, que al final se tienen que buscar otros medios».

El portavoz del Partido Popular respondía a la moción con que el transporte público es un «tema, que es complejo de forma administrativa y que para poner en marcha un servicio de esta envergadura requiere de muchos informes y trámites administrativos» e informó que «el área de Presidencia está trabajando concienzudamente y está a la espera que la consejería de Hacienda ratifique la estructura de costes del servicio que ha sido comunicado por el Ayuntamiento y sin dicho informe no se puede continuar para que luego sea trasladado a la oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda».

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó el concejal de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, José Juan Rubi, que en la moción del transporte público votó a favor cuando todo su partido votó en contra. El alcalde de Roquetas de Mar le comentó al portavoz del PSOE, Manolo García, que «es humano equivocarse» y que su propuesta había sido aprobada. Aunque dicha moción fue rechazada.

Otras mociones

Sin embargo, si se aprobaron dos mociones con el apoyo de todas las formaciones políticas como fueron la adhesión del municipio de Roquetas a la Declaración Institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, y la adhesión, también apoyada por la FEMP, en apoyo a todos los afectados por el terremoto de Marruecos.

Por su parte, Vox presentó también una moción para que Roquetas se incorpore a la Red Andaluza de Municipios Taurinos (REMTA), moción que fue aprobada por una amplia mayoría del pleno (21 votos a favor entre los votos del equipo de Gobierno, Vox y Almería Avanza) aunque el PSOE se abstuvo e Izquierda Unida - Podemos votó en contra. Esta adhesión a la Red Andaluza de Municipios Taurinos también lo forman otros municipios almerienses como Macael, Vera, Laujar de Andarax y Abrucena.

Por su parte, Izquierda Unida - Podemos salió en defensa de los árboles de la Rambla San Antonio, porque según dijo Belén Pérez, portavoz de la formación «ya nos posicionamos en contra de lo que previsiblemente será otro Parque de Los Bajos, de hormigón y sin sombras, y si a ese lamentable proyecto hay que quitar aún más árboles, de reconocido valor natural.

Por su parte, Almería Avanza lamentó que su moción, en la que pedía un incremento de la plantilla de la Policía Local y la construcción de una nueva Jefatura de Policía Local y la reapertura del destacamento de la Policía Local de Aguadulce, fuera rechazada.

«Con el voto en contra del partido que preside vuelve a desestimar la inversión de más dinero y recursos en algo tan vital en nuestro municipio como es la seguridad, y más aún cuando después se gasta el dinero en construir instalaciones que no son de su competencia y que no deberían soportar los roqueteros con sus impuestos», comentó Pepe Montoya, portavoz de la formación