Un Pleno marcado por la cercanía de las elecciones da nuevos pasos para licitar el bus urbano

Julio Valdivia ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

A poco más de dos meses de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado este martes ha estado marcado por un claro tono electoralista que ha tensado algunas de las intervenciones.

Ha sido una sesión en la que se han aprobado tanto la estructura de costes como la Ordenanza de prestación patrimonial del bus urbano, dos nuevos pasos para un esperado proyecto que como se recordará, hace 20 años que es obligatorio para la ciudad, desde que superó los 50.000 habitantes y que lleva los últimos mandatos siendo objeto de estudios por parte del equipo de Gobierno.

La cercanía de la cita electoral ha sido uno de los temas más recurrentes en el debate plenario, con críticas de los grupos que han intervenido y que se han referido a los retrasos que acumula la puesta en marcha de este servicio.

Fue el caso de Manolo García, del PSOE, que criticó que tras 20 años sin cumplir la obligación de poner en marcha el servicio, ahora se presente tan cerca de las elecciones «sacando de un cajón» el proyecto que dejó Francisco Gutiérrez, el que fuera concejal de Desarrollo Urbano, algo que consideró que tiene un «tufo electoralista». En su opinión, el equipo de Gobierno «no se toma en serio» este servicio, por lo que «la gente hasta que no vea los autobuses por las calles no se lo va a creer, no se van a creer que va a haber transporte público mientras esté usted gobernando», dijo en referencia al alcalde, Gabriel Amat.

García criticó la insuficiencia de recorridos, frecuencias y la ausencia de descuentos para jóvenes en las tarifas, que el bus no sea gratuito para los mayores a diferencia de otros lugares o que no existan bono mensuales, ni turísticos.

También Daniel Zalalla, de Ciudadanos, habló del retraso bromeando con la duración de la obra del Escorial advirtiendo del riesgo de superar ese retraso. «Nos crispa este desproporcionado retraso», dijo para anunciar su apoyo a ambas medidas «para no seguir acumulando retrasos». El portavoz de Cs ha pedido que se revise bien el servicio y sus costes, recordando lo ocurrido con Urbaser, empresa concesionaria de basuras, a la que hubo que incrementar la cuantía del contrato poco después de iniciarse porque había servicios que no se habían incluido en el pliego.

En la oposición también fue crítica Sensi Marcos de IU, quien lamentó el cambio de criterio en el equipo de Gobierno que con Eloísa Cabrera consensuaba las ordenanzas con los demás grupos y ahora no. En referencia a la que se llevaba a la sesión de hoy, Marcos dijo que «ha sido rehén de sus problemas internos» con la «vendetta política» contra Francisco Gutiérrez, que fue el encargado del proyecto hasta que fue desprovisto de sus competencias.

La edil de IU lamentó que el proyecto haya estado «dos años guardado para traerlo al último Pleno de la legislatura» y además de preguntarse «por qué ahora» se lleva a Pleno, se preguntó cuándos se pondrá en marcha. «Hay mucha gente que ya no se lo cree y a lo mejor es el señor Amat el que no se lo cree, al que movilidad sostenible le suena a cosas raras de ecologistas», ha asegurado.

El retraso en la puesta en marcha del servicio ha sido justificado por el equipo de Gobierno en sus intervenciones, empezando por el alcalde, Gabriel Amat, que al final del debate ha concluido reconociendo que «se podría haber hecho hace cinco años, pero se han hecho otras cosas que también eran servicios», dijo mencionando inversiones en Servicios Sociales o Cultura. Amat ha justificado el retraso en este mandato porque «hemos pasado años muy duros con muchas dificultades y hemos tenido que coger el dinero de donde no había para dar servicios que había que darle a la gente», dijo en referencia a la pandemia.

También el portavoz del PP, José Juan Rodríguez trató de justificar la tardanza y el momento al que se han llevado las dos cuestiones a Pleno, asegurando que el bus urbano es una «prioridad» para el equipo de Gobierno. Según Rodríguez «este equipo de Gobierno nunca ha mirado los plazos y si pretenden que a partir de determinada fecha dejemos de trabajar no lo van a conseguir», dijo respondiendo a las críticas por la cercanía de las elecciones.

El portavoz del PP aseguró que ha habido que negociar con el Consorcio de Transportes Metropolitano y con la empresa Alsa que explota la concesión de las líneas metropolitanas de Roquetas, el diseño del servicio de bus urbano y ha justificado el precio de 1,05 céntimos establecido en la Ordenanza aprobada hoy, asegurando que es una de las más baratas de los servicios analizados.