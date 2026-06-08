El Pleno da luz verde al acuerdo del despliegue de la Policía Nacional en Roquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este lunes por unanimidad el protocolo general de actuación con la Dirección General de la Policía ... Nacional, por el que se establece el marco de colaboración institucional para la implantación de la Policía en la ciudad.

A lo largo del debate plenario, el acalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, recordó a las formaciones políticas de la oposición que la cesión de los locales para la llegada de este cuerpo «está hecha desde hace tres meses. Hemos puesto a disposición de la Dirección General de la Policía 642 metros cuadrados. Aún no se ha hecho efectiva porque desde el Gobierno de España nos dijeron que no había partida presupuestaria, a pesar de que nos la pidieron con urgencia. A día de hoy aún no la han hecho».

El alcalde fue claro ante el Pleno al hablar de la llegada de la Policía a Roquetas. «Nosotros tenemos un proyecto y un protocolo para que ambos cuerpos de seguridad (Policía y Guardia Civil) permanezcan en la ciudad. Lo mandamos a Interior y todavía no hemos obtenido respuesta».

Sobre el número de policías que llegarán hasta Roquetas Amat aseguró que «Nosotros creemos que lo que los ciudadanos demandan es seguridad y en eso y por eso trabajamos. La Secretaria de Estado de Infraestructuras aún no nos ha contestado a un requerimiento del Ayuntamiento por carta en el que hablábamos, al menos de un despliegue de 320 policías».

Amat, no obstante, aclaró que «como alcalde aún no ha firmado nada. Son ellos, en referencia a la Dirección General de la Policía, los que deben mandarnos su propuesta, que yo no estaba dispuesto a firmar si bajaba de esta cifra de efectivos. Sin embargo, me llamó el Director General de la Policía para pedirme que firmara. Las opciones que me ponía encima de la mesa era empezar, espero que antes de finales de año, con una cifra más baja de policías y que yaya creciendo según necesidades o todo el proceso administrativo comenzaba de nuevo. Como comprenderán, argumentó a la oposición, lo que el Ayuntamiento busca es la seguridad de los vecinos y no nos podemos permitir comenzar todo de nuevo».

«La comisaría provisional podría estar funcionando a final de año»

El concejal del PSOE de Roquetas, Rafael Torres explicó que «en este tema queremos ser constructivos. No queremos entrar en polémicas, aunque tendríamos cosas que decir de lo hecho y dicho durante este proceso, pero nos vamos quedar con lo positivo. Es un paso necesario, por el que nos felicitamos».

A su vez, Torres señaló que «abrir una comisaría es algo que siempre hemos tenido claro desde hace décadas, porque siempre hemos entendido que si Roquetas es una gran ciudad, debe tener desplegado el cuerpo policial especializado en la seguridad de las ciudades». «El Gobierno ha ido dando pasos en este sentido y el resultado es este protocolo con la colaboración del Ayuntamiento que, si nada se tuerce, permitirá tener desplegada la Policía Nacional en unos meses».

Por su parte, el concejal roquetero indicó que «únicamente sí queríamos que se nos aclarara una cuestión. Lo que se va a firmar es un protocolo, que como bien se dice en las cláusulas, no es más que una mera declaración de intenciones sin valor jurídico. Posteriormente, habrá que firmar dos convenios, uno para la cesión de la parte del edificio definitivo que corresponderá a la Policía Nacional y otra para la encomienda de la dirección de la obra de la reforma».

Asimismo, Torres señaló que «pero nos queda la duda de la cesión de los locales provisionales de la Plaza de Toros, solo se dice que deberá aprobarse el acuerdo de cesión. Nos gustaría saber, a ver si el secretario o el señor alcalde nos lo pueden aclarar, si esa cesión será inmediata una vez se firme el protocolo o tendrá que acordarse algún tipo de convenio para ello con el consiguiente tiempo de tramitación y negociación».

El edi socialista explicó que «hemos hablado con la Dirección General de la Policía y lo que nos dicen es que ellos están preparados y dispuestos para empezar la obra de adaptación de los locales al día siguiente de la cesión, y de hacerse este mes, la previsión es que esa comisaría provisional esté funcionando antes de final de año si todo va como debe. Aunque hay que adaptar los locales, que están en bruto, nos dicen que es una obra sencilla y rápida».

Para concluir, el concejal socialista señaló que «¿Se hará la cesión inmediatamente con la firma del protocolo? Y en caso contrario, sí nos gustaría proponer que se incluya en este acuerdo un punto en el que se concrete que la cesión de esos locales será automática una vez se firme el protocolo, con las condiciones que ya están contempladas en él, para no perder más tiempo».

Antecedentes

La aprobación se produce después de que el pasado 28 de mayo entrara en el Registro el Borrador de Protocolo general de actuación entre la Dirección General de La Policía y el Ayuntamiento para el establecimiento de un marco de colaboración institucional para la implantación en el municipio de la Policía Nacional.

El proceso, hasta hoy, fue largo. El 25 de julio de 2023 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funcionales de los servicios centrales y territorial de la Dirección General de la Policía, que recogía en su artículo 22 las poblaciones que podían tener a este cuerpo de seguridad. Y Roquetas figuraba entre ellas.

El Ayuntamiento, al poco y sabedor de lo que supondría para la ciudad establecer una Comisaría de Policía, con efectivos y medios, ponía a disposición de la Dirección General un edificio situado en la Carretera de Alicún. El uso sería compartido con otras dependencias municipales, en concreto con la Jefatura de la Policía Local de Roquetas.

Pero para desarrollarlo, es decir, ejecución de obras, proyectos y adaptación, así como el propio dominio público de parte del inmueble y el propio uso compartido requería de forma previa de un marco de cooperación interadministrativa. Un marco que debía culminar con sendos convenios de cooperación y de naturaleza jurídico patrimonial, siendo necesario firmar entre ambas partes un marco común de cooperación en el que se determinen los parámetros de la futura colaboración.

El 27 de enero de 2026 , ante la demora apreciada en las actuaciones necesarias para la firma de los convenios, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, dirigió una misiva al Subdelegado del Gobierno, en la que expresaba «su preocupación por la situación de seguridad del municipio», a la vez que reiteraba la necesidad urgente de contar con la Comisaría en Roquetas. Además, le comunicaba que pondría a disposición de la Dirección General de la Policía de un local adaptado para las dependencias de entre 200 y 300 metros cuadrados, que albergara, sin dilación y hasta la efectiva construcción de la Comisaría, el servicio.

La oferta daba sus frutos. Se producía una visita por parte de los responsables de infraestructuras de la Dirección General de Policía, para verificar posibles ubicaciones o alternativas para el despliegue, concluyendo que la opción más viable para tal fin, con carácter provisional, era la adaptación de tres locales de titularidad municipal, situados en la Plaza de Toros, con una superficie de 642 metros cuadrados, situados en la Avenida de la Aduana, con un plazo de cesión de 18 meses, prorrogables.

Durante este tiempo, se han enviado dos escritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, con fecha 20 de febrero y un segundo el 24 de abril, en los que pedía conocer el modelo de Policía que «pretende implantar el Ministerio y si la Comisaría conllevaba la disminución o la desaparición de los dos cuarteles de la Guardia Civil de Roquetas. A su juicio, esto supondría una «mera sustitución de unos recursos policiales por otros, a costa del patrimonio local, sin ningún avance en la situación actual, privando a la demarcación de la necesaria combinación de fuerzas y cuerpos para el ejercicio de las funciones de una una de ellas». Hasta el día de hoy no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Secretaría de Estado, pese a las reiteradas peticiones de información del Ayuntamiento.

Con fecha 28 de mayo se registraba en el Consistorio un Borrador de Protocolo general de Actuación entre ambas partes, Ayuntamiento y Dirección General de la Policía Nacional, en el que se recoge el establecimiento del marco de colaboración institucional para la implantación de la Policía en Roquetas, junto con los anexos de los planos de los locales que se ceden de forma provisional en la Avenida de la Aduana de Roquetas.