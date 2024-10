El Pleno aprueba una subida de un 28% en el impuesto de recogida de la basura

Javier Cortés Roquetas de Mar Jueves, 10 de octubre 2024, 18:23 | Actualizado 18:41h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Roquetas regresaba este jueves con una nueva sesión plenaria cargada de temas relevantes para la ciudadanía. De entre los más de 20 puntos del día, tanto el equipo de Gobierno como la oposición le dieron mucha importancia a cuatro de ellos (los puntos 6,8,13 y 14) que se referían a uno de los temas cruciales en cualquier municipio como lo es el tema de la limpieza.

Concretamente, el punto seis, una toma de conocimiento relativo a la aprobación de la revisión de precios del contrato de Gestión de Servicio Público de limpieza viaria, recogida de basuras y gestión del Punto Limpio de Roquetas, fue uno de los primeros en contar con críticas hacia la empresa concesionaria del propio servicio.

Criticas

Empezó Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, comentando que «el Ayuntamiento de Roquetas es un chollo para Urbaser. Los propios técnicos municipales han informado una y otra vez de las graves incumplimientos de la empresa y, sin embargo, los premiamos con una subida de contrato y todavía el equipo de Gobierno se plantea hacerles una prórroga de un año más».

Por otro lado, Soledad Pérez, portavoz de Vox, también criticó que Urbaser le ha estado cobrando durante varios años el punto limpio y la reposición de contenedores «y ni hemos tenido el punto limpio ni se han cambiado los contenedores estropeados con la falta que hace en estos momentos». Además, Pérez, criticó que se prorrogue el contrato puesto que esta empresa no solo no ha cumplido con su obligación sino que además ha cobrado por dos servicios que no ha prestado».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Juan Rodríguez, respondió a Pepe Montoya comentando que «los contratos en el sector público no se revisan a la baja sino que cuando no se cumplen, se imponen servicios y eso es lo que ha hecho este equipo de Gobierno. El Ayuntamiento lleva controlando a la empresa mucho tiempo y de ahí que hayan recaído sanciones graves sobre la empresa que van a llegar a más del millón de euros».

Además, Rodríguez, valoró que «si no estamos de acuerdo con el contrato, lo rescindimos y lo sacamos a licitación, de hecho y aprovecho para la respuesta del grupo Vox «no sé de dónde ustedes han sacado que hemos renovado cuatro años el contrato, ya que el contrato está aprobado un año y en este momento se está haciendo un estudio de la asistencia técnica para el pliego». Asimismo, el portavoz popular comentó que según el informe técnico, «estos precios solo se revisan para mano de obra y combustible».

Por otro lado, otro de los puntos candentes fue el relativo a la modificación de la Tasa por Prestación de Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos.

Recaudación

Según el informe técnico económico existe un déficit de 2.464.19380 euros, siendo necesario un incremento de la recaudación por este concepto en un 27,97% para cubrir el mismo, por lo que se propone una modificación tarifaria que afecta a viviendas, hoteles, puertos deportivos, entre otras superficies.

Por su parte, Belén Pérez, portavoz de IU - Podemos, comentó que «nuestro modelo de servicios es que sea un modelo de gestión pública porque las empresas que vienen a dar estos servicios no son hermanitas de la caridad y vienen a hacer caja».

Asimismo, el concejal de la formación socialista, Rafael Torres, criticó esta subida debido a que «resulta que en septiembre del año pasado, el informe que quisieron llevar a comisión, que es exactamente el mismo que el de este año con la excepción de las cantidades, decía textualmente que existe un déficit de 5.810.704,48 euros, siendo necesario un incremento de la recaudación en un 66,05% para cubrir el mismo». «Este año la propuesta que ahora sí tramitaron, dice que «existe un déficit de 2.464.193,80 euros, siendo necesario un incremento de la recaudación por este concepto en un 27,97%».

Por otro lado, Torres, valoró que «nos alegramos de que la subida se quede en la mitad del tasazo que querían hacer al año pasado y finalmente no hicieron, pero claro, estas diferencias nos llevan a preguntarnos qué ha pasado para que milagrosamente el déficit del servicio se haya reducido a la mitad». ¿Tienen que prepararse los roqueteros para otra subida el próximo año para completar ese déficit que decían que había el año pasado?

Respuestas

A lo que José Juan Rodríguez, como portavoz del equipo de Gobierno, respondió que «aquí no hay ningún tasazo, el equipo de Gobierno ha controlado la empresa Urbaser durante el último tiempo, hemos revisado que tengan puntos limpios movibles, ya que ha habido diversos asuntos que han impedido la apertura del punto limpio permanente. Se han desplazado puntos limpios en cada uno de los barrios y en el pleno anterior les puse las direcciones donde los vecinos estaban dejando el material que se reutiliza».

Finalmente este dictamen fue aprobado por el Partido Popular contando con los votos en contra de los cuatro partidos de la oposición. Siguiendo con el tema de las basura, tanto el Partido Popular como el PSOE sacaron dos propuestas de este ámbito. Primeramente el equipo de Gobierno presentó una propuesta para instar al Gobierno de España a modificar el nuevo impuesto al vertido de residuos e implantar medidas que mejoren la gestión de residuos municipales. Dicho plan fue aprobado por PP y Vox.

El portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, explicó que la nueva tasa, según la Ley debe incluir tanto el 100% de los gastos derivados de la gestión de residuos como un nuevo impuesto al vertido de residuos lo que supone un aumento de la actual tasa de basura.

Por su parte, Rodríguez, destacó que el conocido «tasazo de Pedro Sánchez», supone repercutir sobre los roqueteros una carga económica que como mínimo cubra el nuevo impuesto estatal de depósito que el Ayuntamiento de Roquetas viene soportando desde 2023, con una aportación aproximada en el año 2025 de 4.230.000,00 euros.

Por otro lado, el PSOE presentó una propuesta para la puesta en marcha de un Plan Especial de Limpieza en el municipio que refuerce los servicios actuales mientras se licita y adjudica un nuevo contrato de basura.

«Es evidente que la ciudad está sucia, muy sucia, y que el contrato actual de basura no solo no se cumple, sino que es un fracaso, por lo que hemos propuesto un refuerzo que el PP ha rechazado».

Torres matizó que este plan no tendría un sobrecoste, ya que la moción planteaba que se pagara este refuerzo con las sanciones que se impusieron a Urbaser recientemente por incumplimiento del contrato y otras regularidades que ya se denunciaron.

Reciclaje

Pese a las dificultades técnicas y a la imposición del impuesto de vertido, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, destacó que los roqueteros están haciendo su trabajo y cada año «se recicla más y mejor» lo que demuestra que hay una mayor concienciación y que se está avanzando, aunque «es necesario un cambio en el marco regulatorio que no aumente la presión fiscal sobre los roqueteros y nos ayude a dar el salto requerido en gestión de residuos».

Cambios

Por otro lado, el Consistorio hizo oficial el cese de don Carlos Palacios Góngora como personal eventual del Ayuntamiento, que ya fue sustituido por Álvaro Holgado Puentes como personal eventual para la formación política de Almería Avanza.