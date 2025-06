El Pleno aprueba proveer de más recursos a la Guardia Civil en Roquetas

Javier Cortés Roquetas de Mar Jueves, 5 de junio 2025, 20:16 Comenta Compartir

Roquetas de Mar celebró este jueves una nueva sesión plenaria en el que destacaron numerosas mociones presentadas por las formaciones políticas del Consistorio.

El Partido Popular registró una propuesta, que fue aprobada por el PP y Almería Avanza, en la que insta al Gobierno, a través de su Ministerio de Igualdad, a mantener la financiación íntegra y estable del 100 % del Plan Corresponsables sin recortes ni demoras que puedan suponer un riesgo a la continuidad de los programas iniciados desde 2021 y la tranquilidad para aquellas corporaciones locales que participan en ella como es el caso del Ayuntamiento de Roquetas.

La otra moción, aprobada por PP, VOX, Almería Avanza e IU - Podemos y abstención del PSOE, fue la que presentó el PP relativa a las mejoras de efectivos y medios materiales de la Guardia Civil en Roquetas.

El portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, comentó que en los últimos años distintos municipios como Roquetas experimentaron un importante crecimiento poblacional que requiere de una mayor presencia y capacidad operativa de los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado.

«En este contexto, la plantilla de la Guardia Civil destinada a nuestro municipio resulta, en ocasiones, insuficiente para cubrir las necesidades de vigilancia, atención ciudadana y actuación inmediata o situaciones de riesgo», añadió.

Por su parte, Rafael Torres, concejal socialista, comentó que «el cuartel de Roquetas está hecha unos zorros, está lamentable, y así se lo exigimos cada vez que hablamos con alguien del Ministerio del Interior, y no tenemos ningún reparo en decirlo y en exigirlo que no es decente y no pueden hacer su trabajo cómo deberían de hacerlo».

A su vez, el concejal aludió a que «en los ocho años de Aznar y en los ocho años de Rajoy, jamás he escuchado a nadie del PP exigir esto, ¿es que estaba el cuartel bien, entonces? A lo que Gabriel Amat, le respondió que «José María Aznar hizo un proyecto para la Guardia Civil, cambió de Gobierno y se quedo en el camino del olvido» y «Rajoy hizo un proyecto para la Policía Nacional y un protocolo para la Guardia Civil, que está en vigor».

Además, el PSOE presentó dos propuestas. Una sobre la mejora del transporte a la Universidad de Almería desde el municipio. Moción que fue apoyada por los todos los partidos de la oposición y que ponía ejemplos con situaciones dramáticas de estudiantes de Roquetas. La otra moción fue sobre la implantación de los Puntos Violeta en los grandes eventos y el reparto de test de drogas de sumisión.

Por otro lado, se presentaron otras propuestas como la creación de un registro municipal de personas electrodependientes y la implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos, presentada por Vox.

Por su parte, el grupo municipal Almería Avanza presentó dos mociones para afrontar algunos de los problemas del municipio. La primera de las mociones presentadas por Almería Avanza proponía la creación de un censo de viviendas desocupadas, con el objetivo de prevenir la ocupación ilegal y facilitar políticas de acceso a la vivienda.

La segunda moción planteaba la puesta en marcha de una bolsa de locales vacíos, con el fin de fomentar su reaprovechamiento por parte de pequeños empresarios y emprendedores, dinamizando así el comercio local.

A su vez, la coalición progresista Izquierda Unida - Podemos también presentó dos propuestas, y que al igual que las de Almería Avanza, fueron rechazadas. Una de las mociones fue para exigir una planificación adecuada en la ejecución de obras públicas y la otra propuesta para iniciar el proceso de remunicipalización del servicio de recogida de basuras.

«No podemos seguir sufriendo las consecuencias de una gestión que antepone intereses privados al bienestar colectivo», afirmó el concejal portavoz Zacarías Lekal.

Y es que «el turismo es el motor económico de la localidad, y la ejecución de obras sin una planificación adecuada ha castigado duramente a los negocios locales. Durante la Semana Santa, los comerciantes esperaban iniciar su temporada con normalidad, pero encontraron playas levantadas y accesos bloqueados».

«Las Marinas siguen con baños cerrados, y hasta hace poco, la Avenida Sudamérica estaba en las mismas condiciones. ¿Esto es lo que queremos ofrecer a los visitantes?», añadió Lekal. La moción presentada propone bonificaciones fiscales para los establecimientos afectados y mecanismos de consulta con empresarios y comerciantes para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Por otro lado, y según pudo conocer IDEAL, Soledad Pérez renuncia a la portavocía de Vox Roquetas y al acta de concejala de la formación ultra. La almeriense, que es farmacéutica y técnica universitaria de ortopedia, regresa a sus trabajos tras practicamente dos años concejala en la formación verde, ya que se inició en la política roquetera en esta legislatura tras las elecciones del 28 de mayo 2023.