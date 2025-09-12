El Pleno aprueba dos propuestas para la defensa de las familias

Un Punto de Encuentro Familiar y la adhesión a una campaña sobre la Salud Mental, fueron las mociones aprobadas

Javier Cortés Roquetas de Mar Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar albergó la mañana de este jueves una nueva sesión ordinaria plenaria tras más de dos meses de la realización de la misma, el pasado 3 de julio.

La sesión estuvo marcada por los más de 30 puntos del día entre mociones, tomas de conocimiento y dictámenes. Cada grupo municipal presentó dos mociones, salvo el Partido Popular que presentó una de forma conjunta.

De entre las mociones solo se aprobaron dos. La primera fue la moción conjunta presentada por todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Roquetas para la adhesión a la campaña de sensibilización bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendemos nuestra Salud Mental', que se realiza con motivo del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre.

La otra moción que fue aprobada, en este caso, por todas las formaciones políticas, fue la relativa a la necesidad de contar con un Punto de Encuentro Familiar en Roquetas de Mar, propuesta realizada por el Grupo Municipal de Vox.

«Esta moción me parece muy buena y agradezco a Vox que la traiga, porque los puntos de encuentro familiares son vitales porque protegen al niño, lo aleja de los conflictos y le da seguridad emocional y física, cumple la ley, y garantiza que se respete el derecho al niño a ver a sus dos padres incluso en situaciones de alta tensión», comentaba Zacarías Lekal, portavoz de IU - Podemos.

Asimismo, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, añadió que reconocían la «importancia» de los encuentros familiares porque cumplen con un función social «imprescindible».

A su vez, José Juan Rodríguez, portavoz del grupo Popular, expresó que Roquetas merece un punto familiar y que se solicitó al consejero de la Junta de Andalucía «cuando se estaba negociando el Palacio de Justicia, se ha hablado con la delegada en varias ocasiones». Las otras propuestas versaban sobre creación de empleo, seguridad, limpieza, ocio y sanidad.