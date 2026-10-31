El Pleno aprueba la dedicación exclusiva al 75 por ciento de Zacarías Lekal

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró el pasado jueves, 29 de octubre, una nueva sesión plenaria, de convocatoria ordinaria entre los que se encontraban ... 18 puntos en la orden del día. Uno de ellos fue la aprobación la proposición del Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar para la modificación de la relación de cargos de la Corporación con dedicación exclusiva aprobada por el pleno de 26 de junio de 2026.

«Actualmente mi partido es el único que no dispone de ningún representante liberado, a estas circunstancias se suma otra que hace que sea una situación especialmente complicada y es que soy el único representante de mi formación política en esta institución, esto significa que toda la responsabilidad, representación y seguimiento de la actividad municipal recae exclusivamente en mí, lo que junto a mi trabajo como educador social me ha llevado en ocasiones a afectar a mi salud, ya que muchas veces he intentado llegar a todo y evidentemente, a todo no se puede llegar», explico el concejal portavoz de IU-Podemos, Zacarías Lekal, que mencionó las diversas actividades que tiene que realizar en sí un concejal.

Este punto, en el que el portavoz de la coalición progresista contará con una dedicación exclusiva del 75%, fue aprobado por el Partido Popular que contó con los votos a favor de PSOE, Almería Avanza (que el pasado 24 de septiembre obtuvo una dedicación exclusiva para el portavoz, Pepe Montoya) e IU-Podemos. Votando en contra el grupo municipal Vox, por el gasto que conlleva, contando la formación política de Vox con un concejal con dedicación exclusiva.

Además, el Pleno realizó el sorteo para la designación de los miembros que integran las mesas electorales para las Elecciones Generales que se celebrarán el 29 de noviembre de 2026. Roquetas de Mar contará con un total de 101 mesas electorales y van a participar 62.353 electores, que es el censo que hay cerrado para este proceso electoral.

El único cambio sustancial que hubo en cuanto a los colegios electorales es que se vuelve al Pabellón (de Deportes Infanta Cristina), en vez del Teatro Auditorio y además, se va a habilitar un autobús por los colegios electorales para que los electores que no puedan desplazarse con su vehículo propio puedan ir en transporte público gratuito. En cuanto al número que salió en las bolas fue el 473.