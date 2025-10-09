El Pleno aprueba la adhesión al Día de las Mujeres Rurales y al pago de tasas por Bizum

Javier Cortés Roquetas de Mar Jueves, 9 de octubre 2025, 17:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró durante la mañana de este jueves, 9 de octubre, un nuevo pleno ordinario con un total de 17 puntos en la orden del día.

Uno de los primeros puntos fue el número dos, relativo a la toma de conocimiento del escrito presentado por los integrantes del Grupo Municipal de Vox para designar al nuevo portavoz de la formación ultra, que en este caso será Luis Manuel Pomares Rubio, que además, fue mencionado y aprobado en el punto número cuatro respecto a autorizar la compatibilidad de este concejal del grupo Vox con el nuevo cargo de la formación.

Puntos

El Pleno tomó conocimiento del informe trimestral en relación con las facturas respecto de las cuáles han transcurrido más de tres meses desde su anotación sin haberse efectuado el reconocimiento de la obligación del tercer trimestre.

También destacó un dictamen relativo al reconocimiento extrajudicial de créditos en ejecución del acuerdo, por el que se declara la inexistencia jurídica del contrato de servicio de gestión del Centro de Atención Socieducativa (Escuela Infantil) denominado E. I. Las Amapolas, y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 9 de septiembre de 2025 relativo a la aprobación de la Cuenta General.

Aunque lo más relevante fueron las mociones presentadas. Una de ellas fue la moción conjunta suscrita por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo de Almería Avanza y el Grupo de Izquierda Unida - Podemos relativa la adhesión a la Declaración Institucional de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) sobre el '15 de Octubre, Día de las Mujeres Rurales', una de las fechas destacadas de este otoño.

Esta propuesta fue apoyada por todas las formaciones políticas, menos por Vox. Por su parte, el grupo Popular presentó dos mociones que fueron aprobadas con el apoyo del Partido Popular y de Vox. La primera propuesta es la relativa a la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, y la segunda es relativa a exigir responsabilidades y una auditoría urgente sobre los fallos del Sistema Cometa.

Oposición

Los cuatro partidos de la oposición presentaron cinco propuestas, de las cuáles dos de ellas fueron del Grupo Socialista. El PSOE de Roquetas de Mar presentó una moción que versaba sobre aprovechar el cierre de la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce para destinarla para los mayores y otros usos sociales y culturales, como salón de estudio o biblioteca, entre otras ideas. Esta moción contó con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida - Podemos y Almería Avanza, pero el Partido Popular no la respaldó, Vox se abstuvo.

La otra moción del grupo Socialista fue la relativa al garantizar la eficacia del Programa de detención precoz del cáncer de mama en Andalucía, que no salió aprobada. Sin embargo, hubo una propuesta aprobada y además, que salió por unanimidad. Vox presentó una moción para la habilitación de Bizum como medio de pago de tasas, impuestos y demás ingresos municipales del Ayuntamiento de Roquetas.

Por otro lado, Almería Avanza presentó una propuesta relativa a la rebaja del IBI para compensar la subida de la tasa de basura, que fue apoyada por los cuatro partidos que conforman la oposición, pero no lo respaldó el Partido Popular que cuenta con mayoría absoluta, así que no salió aprobada.

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida - Podemos Roquetas presentó una propuesta relativa a 'promover la acción municipal frente al genocidio de Gaza perpetrado por el Estado Sionista de Israel'. Esta moción solo fue apoyada por IU - Podemos y el grupo Socialista, que pidió para apoyarla el que incluyeran la condena a los atentados de Hamás y la petición de la liberación de los rehenes, así como que retirara la petición de romper relaciones diplomáticos con Israel.