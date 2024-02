El Pleno aprobó apoyar una «tradición muy arraigada» en Roquetas de Mar

Javier Cortés Roquetas de Mar Martes, 6 de febrero 2024, 23:50 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Pleno aprobó la propuesta del PSOE de apoyar el trovo y que la ciudad se ofrezca para ser sede del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Una moción que para el portavoz socialista, Manolo García, es «de justicia».

El concejal explicó que «el trovo está muy arraigado en nuestro municipio y no solo por la gran cantidad de vecinos de zonas de la Alpujarra que viven aquí, que ya existía en la ciudad de antes y no podíamos seguir viviendo de espaldas a esta expresión cultural, siendo el único municipio del Poniente que no se implicaba en su promoción», explicó al término de la sesión García, que lamentó que la propuesta no pudiera salir aprobada por unanimidad, debido a la abstención de Almería Avanza.

Por su parte, el portavoz del PP, José Juan Rodríguez, al igual que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se mostraron satisfechos con la idea de albergar este evento y darle importancia a esta tradición. «Es importante que la cultura de cada uno de los que integre Roquetas, de una u otra forma esté presente en nuestro día a día».