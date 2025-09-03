Playas de Roquetas se convierten en aulas de aprendizaje sobre seguridad y sostenibilidad La actividad se celebró también en la Playa de La Romanilla

La concejala de Turismo, Amalia López, visitó la Playa de La Romanilla, donde decenas de jóvenes participaron en los talleres gratuitos de socorrismo y sostenibilidad, una propuesta que une formación y diversión en un entorno privilegiado.

La actividad, que ya se celebró también en la Playa de La Ventilla, tiene como objetivo fomentar la seguridad, el respeto al medio ambiente y la participación de los más pequeños, convirtiéndose en una experiencia educativa y de concienciación.

Además, los talleres incluyen sorteos y obsequios para todos los participantes, reforzando el carácter lúdico de una propuesta que combina ocio, sensibilización ambiental y la promoción de los 16 kilómetros de litoral de Roquetas de Mar.

«Queremos que nuestras playas sean un espacio de disfrute, pero también de aprendizaje y concienciación para todos, especialmente para los más jóvenes», subrayó la edil de Turismo y Playas, Amalia López.

Con estas iniciativas, el municipio roquetero continúa ampliando su programación estival en playas, consolidándose como un destino turístico que apuesta por la formación, la diversión y la sostenibilidad.