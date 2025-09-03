Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada en la playa. IDEAL

Playas de Roquetas se convierten en aulas de aprendizaje sobre seguridad y sostenibilidad

La actividad se celebró también en la Playa de La Romanilla

J. C.

Roquetas de Mar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:46

La concejala de Turismo, Amalia López, visitó la Playa de La Romanilla, donde decenas de jóvenes participaron en los talleres gratuitos de socorrismo y sostenibilidad, una propuesta que une formación y diversión en un entorno privilegiado.

La actividad, que ya se celebró también en la Playa de La Ventilla, tiene como objetivo fomentar la seguridad, el respeto al medio ambiente y la participación de los más pequeños, convirtiéndose en una experiencia educativa y de concienciación.

Además, los talleres incluyen sorteos y obsequios para todos los participantes, reforzando el carácter lúdico de una propuesta que combina ocio, sensibilización ambiental y la promoción de los 16 kilómetros de litoral de Roquetas de Mar.

«Queremos que nuestras playas sean un espacio de disfrute, pero también de aprendizaje y concienciación para todos, especialmente para los más jóvenes», subrayó la edil de Turismo y Playas, Amalia López.

Con estas iniciativas, el municipio roquetero continúa ampliando su programación estival en playas, consolidándose como un destino turístico que apuesta por la formación, la diversión y la sostenibilidad.

