Playas de Roquetas se convierten en aulas de aprendizaje sobre seguridad y sostenibilidad
La actividad se celebró también en la Playa de La Romanilla
J. C.
Roquetas de Mar
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:46
La concejala de Turismo, Amalia López, visitó la Playa de La Romanilla, donde decenas de jóvenes participaron en los talleres gratuitos de socorrismo y sostenibilidad, una propuesta que une formación y diversión en un entorno privilegiado.
La actividad, que ya se celebró también en la Playa de La Ventilla, tiene como objetivo fomentar la seguridad, el respeto al medio ambiente y la participación de los más pequeños, convirtiéndose en una experiencia educativa y de concienciación.
Además, los talleres incluyen sorteos y obsequios para todos los participantes, reforzando el carácter lúdico de una propuesta que combina ocio, sensibilización ambiental y la promoción de los 16 kilómetros de litoral de Roquetas de Mar.
«Queremos que nuestras playas sean un espacio de disfrute, pero también de aprendizaje y concienciación para todos, especialmente para los más jóvenes», subrayó la edil de Turismo y Playas, Amalia López.
Con estas iniciativas, el municipio roquetero continúa ampliando su programación estival en playas, consolidándose como un destino turístico que apuesta por la formación, la diversión y la sostenibilidad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.