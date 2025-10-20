Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafael Torres, concejal de la formación socialista roquetera. R. I.

Plantean escaleras mecánicas para mejorar la movilidad peatonal en Aguadulce

El concejal socialista, Rafael Torres ha anunciado la presentación de una moción en este sentido

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:55

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una moción al Pleno en la que insta al equipo de Gobierno a iniciar «de forma urgente» un estudio que identifique los puntos más conflictivos para la movilidad peatonal en Aguadulce, así como la viabilidad de la instalación de elementos como ascensores o escaleras mecánicas «que ya existen en numerosos puntos del país y que aquí también podrían ser la solución a los grandes desniveles existentes».

Rafael Torres, concejal del PSOE, ha denunciado que el «desaforado desarrollo urbanístico» de la zona en los últimos años, unido a su particular orografía, ha generado «un grave problema de movilidad peatonal» que dificulta la vida de los ciudadanos.

Torres ha lamentado que, a pesar de que ya ha surgido en varias ocasiones el debate sobre la necesidad de soluciones como ascensores, escaleras mecánicas o funiculares, «el Ayuntamiento hasta ahora ha ignorado esta cuestión, pese a que cada vez hay más recursos técnicos para afrontar el problema, como lo demuestran numerosas ciudades«. En este sentido, ha recordado que estas soluciones ya formaron parte del compromiso de la candidatura socialista en las últimas elecciones municipales.

Para Torres, «no basta con que tras las denuncias de vecinos, que han llevado el caso a los medios y al Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento diga ahora que lo va a estudiar, tiene que comprometerse a ello, con una propuesta aprobada en el Pleno por los grupos municipales, porque ya sabemos lo que pasa con las promesas de Amat cuando no le interesan».

Así, la moción del PSOE plantea tres puntos. El primero de ellos sería iniciar un estudio de movilidad que cuente con la participación directa de la ciudadanía y de técnicos municipales para identificar los puntos más críticos de la localidad. Con ese primer diagnóstico, redactar un estudio técnico que valore las soluciones técnicas para esos puntos identificados, tales como escaleras mecánicas, ascensores, funiculares o medidas similares. Por último, se insta al equipo de Gobierno del PP a adquirir el compromiso de incluir partidas presupuestarias en los próximos ejercicios, con el fin de ir poniendo en marcha estos proyectos de forma progresiva.

«Esperamos que los grupos valoren esta propuesta, que recoge el sentir de buena parte de la población de Aguadulce, que lleva años reclamando soluciones a estos problemas de movilidad», ha apuntado Rafael Torres.

