Trabajadores se encargan de labores de jardinería en las proximidades del Castillo de Santa Ana. R. I.

Plantan flores de temporada en los alrededores del Castillo de Santa Ana

Roquetas de Mar ·

Las labores se centraron también en los trabajos de poda y conservación de zonas ajardinadas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:12

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo labores de jardinería en todos los núcleos del municipio costero. En concreto, las labores se están centrando en los últimos días en trabajos de poda, plantación de flores de temporada, mantenimiento de arbolado y conservación de zonas ajardinadas en los alrededores del Castillo de Santa Ana.

Por otro lado, el Consistorio roquetero prosigue sus trabajos pertinentes de mantenimiento y mejora de jardines por todo el ancho y largo del municipio. Estos días, el Consistorio llevó a cabo labores de embellecimiento en los jardines de la Rambla de La Gitana, con la plantación de nuevas especies de distintos colores, plantas aromáticas y la resiembra del césped.

Asimismo, uno de los últimos avances que hizo el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue el que realizaron los trabajadores en el parque situado junto a la calle Vigo con la plantación de flores ornamentales y especies vegetales resistentes, dentro de una estrategia de jardinería sostenible orientada al ahorro de agua y la mejora del entorno urbano.

Esta adecuación se enmarca en un modelo de ciudad más accesible y respetuoso con el medio ambiente. Además a estos trabajos se suman nuevas mejoras en los itinerarios peatonales de la zona, con el objetivo de facilitar la accesibilidad y garantizar el disfrute de los vecinos de Roquetas.

