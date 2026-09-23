Plan de Baldeo e instalación de una estación ITV en Roquetas, entre los temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar iniciará a las 10.30 horas de este jueves, 24 de septiembre, una nueva sesión plenaria de convocatoria ordinaria ... con más de una docena de temas de especial relevancia para los ciudadanos de la localidad del Poniente almeriense.

Entre los puntos más destacados destacan los dictámenes relativos al informe de la Cuenta General 2025, el relativo a la aprobación inicial de la Innovación al PGOU de Roquetas de Mar para la modificación de los artículos 10.110 y 10.136 de los capítulos XII y XIII del título X de las Normas Urbanísticas, relativos a las calificaciones PLD y PBA, además del relativo a la rectificación del inventario de bienes, derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Además, cabe destacar otro dictamen, el relativo a la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto 2026 en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos de otras aplicaciones no comprometidas.

Mociones

El Pleno contará con seis mociones, resaltando que no hay ninguna presentada por el equipo de Gobierno del Partido Popular. Asimismo, el Grupo Socialista presenta una moción de un Plan de Baldeo que llegue a todas las calles del municipio y otra para colaborar con la Junta de Andalucía en el desarrollo del Plan de Confort Térmico en los centros educativos de Roquetas de Mar.

Por su parte, el Grupo Vox pide instar a la Junta de Andalucía y VEIASA la instalación de una estación ITV en Roquetas de Mar, además de una propuesta sobre la defensa de la soberanía española de Ceuta. A su vez, el Grupo Municipal Almería Avanza realiza una propuesta para la modificación de la relación de cargos de la Corporación con dedicación exclusiva aprobada por el pleno de 26 de junio de 2026.

Y para finalizar, el Grupo Municipal Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar propone la adecuación integral, urbanización y creación de un itinerario escolar seguro en el Camino del Puerto.

Además, la sesión plenaria contará con el turno de ruegos y preguntas en el que los partidos de la oposición le harán preguntas de toda índole sobre temas que incumben al término municipal de Roquetas.