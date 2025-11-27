El Plan de Asfaltado de Roquetas se inicia con trabajos en la circunvalación de acceso al municipio

El Plan Plurianual de Asfaltado 2025-2028 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar echó andar con la primera de las actuaciones que se incluyen en ... este ambicioso programa cuyo objetivo es mejorar el estado de las vías urbanas, reforzar la seguridad vial y garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la red viaria del municipio costero.

En concreto, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat y el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, comprobaron el desarrollo de estos trabajos que comenzaron en la circunvalación que conecta la entrada de Roquetas por la carretera del cementerio y, por otro lado, la carretera de la Yegua Verde con carretera de La Mojonera hacia Cortijos de Marín. Gabriel Amat destacó la importancia de este plan con el que se pretende garantizar el buen estado de la red viaria para que sea segura y se adapte a las necesidades de movilidad de una ciudad que está en constante crecimiento.

«Continuamos con este plan de asfaltado para ofrecer a nuestros vecinos servicios de calidad, para velar por el buen mantenimiento de calles, carreteras y mejorar la intervenir en aquellas que esté deterioradas», subrayó el primer edil roquetero.

Actuaciones

Por su parte, José Luis Llamas, explicó que la primera de estas actuaciones contempla como novedad la habilitación de un carril bici de más de 2 kilómetros en esta vía, ya que son muchos los trabajadores que, a diario, se desplazan en bicicleta o patinete por esta zona para acudir a sus centros de trabajo. «Hemos querido completar estos trabajos de mejora de asfaltado con la inclusión de un carril bici ya que era una prioridad ofrecer más seguridad a aquellas personas que utilizan cada día esta circunvalación», detalló el concejal.

Por otro lado, Llamas detalló que estos trabajos también contemplan la sustitución de las señales viaria, las biondas, se amplió el ancho de vía junto con otras importantes actuaciones de limpieza y desbroce en las ramblas que, en su conjunto, «contribuyen a mejorar la accesibilidad, seguridad y transitabilidad en la red viaria de Roquetas de Mar».