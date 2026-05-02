Piden un plan urgente contra los vertidos ilegales en Roquetas

El grupo municipal Almería Avanza presentó este jueves una moción para la puesta en marcha de un plan urgente contra los vertidos incontrolados en Roquetas, ... una problemática que, según denuncian, se convirtió en uno de los principales focos de deterioro del municipio y de malestar vecinal.

Desde la formación señalan que es cada vez más habitual encontrar escombros, restos de poda, muebles abandonados o electrodomésticos en solares, caminos y márgenes de carreteras, donde permanecen durante semanas sin ser retirados.

«Lo que estamos viendo en Roquetas es que ensuciar sale barato. Apenas hay control, las sanciones son bajas y el problema se repite una y otra vez en los mismos sitios», denunció Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza.

Montoya advirtió de que esta situación no solo afecta a la imagen del municipio, sino que tiene consecuencias directas en la convivencia y en la salud pública. «Estamos hablando de plagas, de riesgo de incendios en verano y de una sensación de abandono que los vecinos no merecen. Quien cumple las normas ve cómo otros ensucian sin consecuencias».

En este sentido, desde Almería Avanza recuerdan que otros municipios turísticos como Marbella o Benidorm aplican sanciones mucho más elevadas, lo que sí genera un efecto disuasorio real, mientras que en Roquetas las multas actuales «no cumplen esa función».

La moción presentada incluye tres medidas principales: la elaboración de un mapa municipal de vertidos incontrolados para identificar los puntos negros, el refuerzo de la vigilancia mediante Policía Local y sistemas de control, y la modificación de la ordenanza municipal para endurecer las sanciones.

Además, la propuesta contempla la creación de un protocolo de limpieza urgente para evitar que los residuos permanezcan durante semanas en la vía pública. «No se trata solo de limpiar cuando el problema ya está, se trata de evitar que vuelva a ocurrir. Y para eso hace falta control, sanción y planificación», explicó el portavoz.

Desde la formación insisten en que el Ayuntamiento debe actuar con mayor firmeza y pasar de una respuesta reactiva a una estrategia integral. «Roquetas no puede permitirse normalizar esta situación. Es una cuestión de imagen, de convivencia y de respeto a los vecinos. Ensuciar no puede salir gratis», concluyó Montoya.