Piden estar «alerta» ante el posible cierre de centros de salud por el Hospital de Roquetas

Roquetas de Mar Viernes, 7 de febrero 2025

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha advertido a las y los pacientes de Roquetas de Mar que estén «alerta» ante el posible cierre de alguno de los centros de salud de la localidad, consultas o punto de urgencias de atención primaria que podría llevar aparejado la próxima apertura del Hospital de esta localidad; una política que estaría en la línea de lo que viene realizando el PP en la Junta de Andalucía, según ha dicho.

Sánchez Teruel ha puesto como ejemplos el cierre de la Cruz Roja coincidiendo con la inauguración del Materno Infantil, la clausura del centro de salud de Mojácar playa al abrir el nuevo centro de atención primaria en el centro y lo hará en Benahadux trasladado a los sanitarios de un centro a otro sin ampliar consultas. Del mismo modo, el PSOE teme que Moreno Bonilla «desmantele» la Bola Azul cuando esté operativo el edificio de consultas externas de Torrecárdenas.

Precisamente, como «ese es el modelo del PP en la Junta desde hace siete años», el diputado andaluz teme que Roquetas pueda correr esa misma suerte. Así, acompañado del portavoz del PSOE roquetero, Manolo García, y del concejal socialista Rafael Torres, ha defendido que, al contrario de lo que viene haciendo el PP andaluz, Roquetas «necesita ampliar sus servicios de atención primaria» y que la Comarca del Poniente «debe ampliar sus puntos de urgencias y de atención hospitalaria».

Para defender los servicios sanitarios existentes y evitar que al abrir otros nuevos se desmantelen o reduzcan los existentes, el PSOE va a presentar diversas iniciativas tanto en el Parlamento Andaluz como en el consistorio roquetero pidiendo a la Junta de Andalucía que los nuevos servicios de la zona del hospital sean «al 100% para ampliar los servicios de una comarca con la mayor presión asistencial de la provincia y no para hacer mudanzas y cierres de consultas que están en un sitio que se cierran y se llevan a un edificio nuevo pero con los mismos profesionales que había».

Sánchez Teruel ha recordado que el último centro de atención primaria que se puso en marcha en Roquetas de Mar fue en 2011 y que, desde entonces, la población ha crecido, según el censo, en más de 20.000 personas lo que evidencia que el nuevo centro de atención primaria y las urgencias del futuro hospital «deben tener nuevo personal sin cerrar ni disminuir las consultas que tiene ahora mismo Roquetas de Mar, sin trasladar hacia el hospital al personal que ya trabaja en centros de salud».

Una gran oportunidad

La futura apertura del Hospital de Roquetas es, para el PSOE, un «acontecimiento muy positivo para Roquetas de Mar y para el Poniente almeriense» porque supone una «oportunidad» de tener un centro de atención primaria más en Roquetas y un punto de urgencias más en el Poniente, además de un hospital comarcal - Poniente II-, que «alivie las colas que a diario se producen en el centro de Roquetas Norte o en Las Marinas, en las urgencias o que aligere las listas de espera», ha sostenido el parlamentario autonómico, quien ha reconocido que el PSOE se siente parte implicada en la puesta en marcha del hospital.

En este sentido, cabe recordar que la génesis de este proyecto se remonta 20 años atrás cuando el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, «se comprometió a hacerlo con el dinero de un convenio urbanístico y no lo hizo»; después, hace unos ocho años, «planteó hacerlo con el dinero de los roqueteros y se encontró con Manolo García que le dijo que quien tenía que pagarlo era la Junta, no los roqueteros y roqueteras y, entonces, convenció a Susana Díaz, quien firmó el convenio que ha hecho posible la construcción del hospital».

Con la llegada del PP a la Junta no hubo noticias del hospital «ni pusieron dinero en los presupuestos andaluces». Todo cambió hace tres años cuando el presidente del Gobierno de España «trajo de Europa fondos para reforzar la sanidad después de la pandemia» y, entonces, ya se comenzó a construir. «Hasta que no llegaron estos fondos que Pedro Sánchez le ha transferido a Andalucía no llegó la obra que al 100% se financia con ellos», ha subrayado el representante socialista.