Pepón Nieto brilla junto al resto del reparto de la 'Pasión infinita' en Roquetas

Pepón Nieto regresó el sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. En esta ocasión encabezaba el reparto de la obra 'La pasión infinita' dirigida ... por José Troncoso, estando acompañado en escena por un elenco formado Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad y con Lola Barroso al piano. Sin duda, unos actores que conocen el oficio perfectamente, donde Nieto desborda la excelencia.

'La pasión infinita' es una obra para reír en momentos y para pensar en otros, ya que es una tragicomedia que explora, desde el humor y la ternura, la vida de José Antonio, un hombre que siente una vocación por el teatro casi enfermiza, pero que no ha tenido una oportunidad en ese campo. Desde su infancia, José Antonio sueña con actuar, aunque carece por completo de talento. O al menos es lo que le intentan transmitir su entorno y su esposa, Asunción.

José Antonio encarnado por Pepón Nieto, asiste todos los días a trabajar a una fábrica de salazones, pero no es lo que le gusta en la vida. En su rutina diaria, un buen día encuentra un anuncio en prensa donde se buscan actores «sin experiencia», José Antonio se lanza a una aventura que dinamitará su matrimonio, su estabilidad laboral y su entorno familiar.

Cuando nadie cree en José Antonio como actor, este se presenta al casting y para sor-presa de todos es elegido para el papel de su vida. Pero está claro que su propia ilusión chocará de lleno con la realidad sobre el escenario. Pepón Nieto conecta con su forma de interpretar con el público, ya que su talento irradia sobre todo una clara emoción a todos. Tampoco hay que olvidar su forma de mostrar su humor, ya que hay algunos pasajes donde sacó la sonrisa al público.

El elenco se completaba con Claudio Tolcachir, quien encarnaba a un director obsesionado con reinventar su carrera y Ana Labordeta, que es Asunción, en el papel de actriz de la obra que interpretará con José Antonio. El contrapunto lo aporta Avelino Piedad en el papel de ayudante de dirección, que baja de los sueños a la realidad a los protagonistas de este montaje.

El teatro conecta y el teatro llega, pero como bien dijo José Troncoso, director de la obra, cuando se estrenó «siempre me ha gustado utilizar mi trabajo para poner la lupa de aumento sobre las 'pequeñas tragedias' de la gente corriente. Convertir en héroes trágicos a personas que no suelen ser «protagonistas ejemplares» por la aparente irrelevancia de sus vidas».