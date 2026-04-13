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Pepón Nieto brilla junto al resto del reparto de la 'Pasión infinita' en Roquetas

Una tragicomedia que explora desde el humor y la ternura la vida de un hombre que trabaja en una fábrica de salazones y sueña con ser actor

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 13 de abril 2026, 11:41

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Pepón Nieto regresó el sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. En esta ocasión encabezaba el reparto de la obra 'La pasión infinita' dirigida ... por José Troncoso, estando acompañado en escena por un elenco formado Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad y con Lola Barroso al piano. Sin duda, unos actores que conocen el oficio perfectamente, donde Nieto desborda la excelencia.

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Pepón Nieto brilla junto al resto del reparto de la &#039;Pasión infinita&#039; en Roquetas