Los pensionistas roqueteros se movilizan para exigir la puesta en marcha de un transporte urbano

Los jubilados y pensionistas de Roquetas de Mar, agrupados en la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que se manifiestan cada mes para reclamar unas pensiones dignas, se han movilizado para exigir al Ayuntamiento un transporte público también digno, para lo que han recogido cerca de 2.000 firmas. No es la primera vez que reclaman mejoras en esta materia al Consistorio roquetero, ya lo hicieron el año pasado, pero ante la falta de respuesta municipal, han vuelto a presentar un escrito y firmas exigiendo que se actúe contra esta carencia que todavía tiene la ciudad. En el texto, al que ha tenido acceso IDEAL, aseguran tener relatos de pensionistas sobre las limitaciones de la actual red de transporte urbano. «Las quejas son constantes, pues la mayoría de nosotros no estamos en condiciones de conducir o no disponemos de vehículos propios para realizar desplazamientos por nuestro municipio», indican.

Obligados a usar el transporte público, los pensionistas denuncian «esperas interminables, vehículos que ni siquiera son los adecuados para el transporte urbano y que no se adentran en partes de la ciudad más estrechas y de difícil acceso». Afirman sufrir el problema para trasladarse a los centros de salud, acudir a las actividades culturales, al mercadillo, al centro comercial o a la playa, por lo que «estamos condenados a esperas interminables y el aislamiento».

En el escrito, recuerdan que Roquetas de Mar tiene ya más de 100.000 habitantes «pero nuestro transporte público se parece más al de una pedanía que al de una ciudad». Además, recuerdan que esta deficiencia no solo afecta a los jubilados, ya que hay muchos usuarios que tampoco tienen acceso al transporte público que necesita una ciudad del tamaño de Roquetas de Mar, entre los que citan personas con movilidad reducida, jóvenes y menores de edad o trabajadores que no tienen vehículo propio. «La carencia también separa nuestro municipio por falta de conexiones, alejando los núcleos poblacionales en lugar de unirlos», apuntan.

Ante esta situación, los pensionistas reclaman el compromiso del Ayuntamiento roquetero para poner en marcha líneas de autobuses urbanos, que unan los diferentes núcleos del municipio. También exigen que ese servicio sea gratuito para pensionistas y personas con bajos recursos, así como la promoción del servicio.

Como se recordará, Roquetas cuenta desde hace años con un proyecto de transporte urbano, que está obligado a prestar desde que hace casi 20 años se superarán los 50.000 habitantes. Sin embargo, su implantación se ha ido retrasando año tras año y pese a los anuncios del «inminente» concurso del servicio, sigue sin saberse nada del mismo.