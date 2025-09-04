Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La procesión de la Virgen María se realizará durante este fin de semana. IDEAL

La pedanía de Las Losas celebra sus fiestas en honor al Corazón de María los días 6 y 7 de septiembre

Roquetas de Mar ·

El Ayuntamiento ha organizado un amplio programa de actividades en el que no faltarán los juegos infantiles, la elaboración de la tradicional paella popular o el maratón caminar

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:17

calendario de fiestas patronales del municipio. En este caso, el mes de septiembre comienza con las fiestas en el barrio de Las Losas en honor al Corazón de María

El próximo sábado 6 de septiembre estas fiestas se iniciarán con el tradicional despertar de cohetes al que le seguirán a partir de las diez de la mañana un amplio progra-ma de actividades que contempla juegos en familia, animación musical, zona de gaming o gymkana de juegos tradicionales.

Además, a partir de las dos de la tarde vecinos y visitantes disfrutarán de la tradicional paella elaborada por la Asociación de Mayores de Las Losas para continuar con espectáculo de magia a cargo de Pablo Romon y el desfile de carrozas previsto para las siete de la tarde con salida de la carretera de Las losas a la altura del parque infantil para recorrer las principales calles de esta barrio. A las nueve de la noche, se procederá al encendido oficial del alumbrado, la coronación de la reina y damas de las fiestas para amenizar la velada con la verbena popular.

Al día siguiente, el domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la actividad Maratón Caminar que finalizará con un desayuno para los participantes, también está previsto el torneo de dominó, la fiesta del agua con animación musical, la gran fiesta de la espuma y el homenaje a la persona mayor de la Asociación de Mayores de Las Losas. Por último, a las ocho de la tarde se llevará a cabo la procesión en honor al Corazón de María con salida desde la iglesia de Las Losas

