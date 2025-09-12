La pedanía de La Gloria celebra sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes

El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividades que incluye deporte, pasacalles, desfiles de carrozas y torneos de juegos infantiles, entre otros eventos

Roquetas de Mar afronta la penúltima de las celebraciones enmarcadas en el calendario de fiestas patronales del municipio. En esta ocasión, la barriada de La Gloria se prepara para vivir sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes, que se celebran los días 12, 13 y 14 de septiembre.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha animado a vecinos y visitantes a par-ticipar en la programación que se ha organizado para estos días festivos. «Animo a todos los vecinos de La Gloria a disfrutar de estas fiestas y a todas aquellas personas que durante estos días nos visitan ya que suponen una magnífica ocasión para reen-contrarnos, compartir momentos de alegría y mantener vivas nuestras tradiciones» destaca Amat.

Programación amplia y variada

Las fiestas de La Gloria arrancaron el viernes 12 de septiembre con el tradicional chupinazo anunciador de las fiestas, seguido del Maratón de Caminar organizado por la Asociación de Mayores Campillo del Moro-La Gloria en colaboración con la delegación del Mayor.

Durante estos días, se celebrarán torneos de cartas, petanca, parchís o dominó, además de un variado programa de juegos y actividades infantiles, entre los que destacan la fiesta de la espuma, la demostración y degustación de platos típicos y repostería, y talleres lúdicos.

También tendrá lugar el tradicional reconocimiento a la socia de mayor edad de la Asociación de Mayores, y vecinos y visitantes podrán disfrutar de la ruta del tapeo por los bares del núcleo. Asimismo, los más pequeños contarán con una gran fiesta infantil con hinchables, talleres de juegos tradicionales y la fiesta del videojuego.

El sábado 13 de septiembre se celebrará el pasacalles infantil con carrozas temáticas y grupos de baile, seguido por la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Lourdes, orga-nizada por la Mayordomía de la barriada, en el Pabellón de La Gloria.

El domingo 14 de septiembre, a partir de las ocho de la tarde, tendrá lugar la misa rociera en honor a la Virgen de Lourdes, tras la cual se celebrará la solemne procesión por las calles de La Gloria con salida desde el Pabellón Cubierto.