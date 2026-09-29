Pastora Soler, espectáculo piro-musical y procesión por las Fiestas de la Virgen del Rosario

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Concejalía de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, ha organizado un completo programa de actividades con ... motivo de las Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua del municipio, que se celebrarán del 3 al 7 de octubre. La programación volverá a reunir propuestas para todas las edades y pondrá el broche al calendario de fiestas patronales de Roquetas de Mar.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades preparadas para estos días, tanto de carácter lúdico y cultural como religioso, y a compartirlas en familia y con amigos. En su saluda con motivo de estas fiestas, el alcalde invita a vivirlas «con alegría, convivencia y respeto» y a acompañar un año más a la Patrona en su encuentro con las calles y los vecinos de Roquetas de Mar.

Amplia programación

La programación municipal se desarrollará durante cinco jornadas y contará con actividades deportivas, infantiles, musicales y de convivencia, además de la Ruta del Tapeo y del Aperitivo. Los actos religiosos se enmarcan también en el Solemne Septenario en honor a Nuestra Señora del Rosario Coronada, que se celebra del 30 de septiembre al 7 de octubre.

El sábado 3 de octubre arrancará la programación con el despertar de cohetes y el Torneo de Dominó 'Virgen del Rosario'. Durante la mañana, el Parque de Los Bajos acogerá un festival de hinchables, talleres de maquillaje de fantasía y globoflexia, mientras que a mediodía comenzarán la Ruta del Tapeo y del Aperitivo y el festival 'La Flamenca' en la Plaza de Toros. La tarde continuará con la Fiesta Infantil del Videojuego y el musical 'El Gran Queso Dorado'. A las 21.00 horas, Pastora Soler actuará en el Teatro Auditorio con su gira «Más Rosas Que Espinas», y la jornada se cerrará con las casetas de la Noche Joven y la Orquesta Show Quejío Fest en la Plaza de la Constitución.

El domingo 4 de octubre comenzará con la XX edición del Concurso de Pintura Rápida 'Juan Ibáñez' en el Castillo de Santa Ana. También se celebrarán los torneos de petanca y ajedrez 'Virgen del Rosario', el paseo a caballo desde la Plaza de Toros y nuevas actividades infantiles en el Parque de Los Bajos, entre ellas hinchables, talleres, la Fiesta Infantil del Videojuego y el espectáculo del Gran Mago Pablo Romón. Por la noche, la Plaza de la Constitución acogerá el gran baile de Sabor Amenta.

El lunes 5 de octubre tendrá lugar, a partir de las 8:30 horas, el tradicional Maratón de Caminar, con salida desde la Plaza de la Constitución y desayuno para los participantes al finalizar. La jornada incluirá la Ruta del Tapeo y del Aperitivo, el taller 'Acuarelas de cine' y el concurso infantil de dibujo y pintura 'Esta es mi Fiesta'. A las 20.00 horas se celebrará la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, desde las 22.30 horas, la Orquesta Show Quejío Fest amenizará el baile en la Plaza de la Constitución.

El martes 6 de octubre, víspera del Día Grande, se celebrará a las 19.00 horas el pasacalles infantil con carrozas temáticas, grupos musicales, baile y animación, con salida desde la Plaza de la Iglesia. A las 20.00 horas tendrá lugar la Santa Misa y, a continuación, la tradicional ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario. Por la noche, el Teatro Audito-rio acogerá la Gala del Mayor 2026, protagonizada por Antonio Cortés. La jornada continuará en la Plaza de la Constitución con las orquestas Pentagrama y La Tentación.

El miércoles 7 de octubre, Día Grande de la Virgen del Rosario, la jornada comenzará a las 8.00 horas con la gran diana de gigantes y cabezudos acompañados por una charanga. A las 10:00 horas se celebrará el Día de la Bicicleta y 'Ciclopeques', con salida desde la Plaza de Toros, y durante la mañana el Parque de Los Bajos reunirá hinchables, talleres, juegos a lo grande, la Gran Fiesta Holi y la Fiesta de la Espuma. En cuanto a los cultos religiosos, a las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa Mayor en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la solemne procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada por las calles del centro.

A las 22.00 horas se celebrará el gran espectáculo piro-musical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda de la Policía Local). Las casetas de la Noche Joven en el Parque de Los Bajos y el gran baile de la Orquesta Pentagrama, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución, pondrán el punto final a las fiestas de 2026.