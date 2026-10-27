Pasajes del terror, pasacalles y concurso de escaparates para celebrar la Noche en Negro en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio, ha organizado una amplia programación de actividades lúdicas y de ocio con ... motivo de la Noche en Negro 2026, que se celebrará el próximo viernes 30 de octubre.

Una iniciativa que volverá a llenar las calles del municipio de misterio, música, diversión y personajes terroríficos con propuestas dirigidas a todos los públicos y con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y fomentar las compras en los establecimientos locales.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a dinamizar el comercio de proximidad y a convertir las calles del municipio en espacios de encuentro y convivencia. «La Noche en Negro es una oportunidad para que las familias salgan a disfrutar de nuestras calles, participen en las actividades y aprovechen para realizar sus compras en los comercios de Roquetas de Mar. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que generan actividad, atraen visitantes y respaldan a nuestros pequeños y medianos empresarios», señaló el alcalde.

Por su parte, la concejala de Comercio, Alba Acedo, animó a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición, que contará con una programación variada y distribuida por diferentes espacios del centro urbano. «Este año hemos preparado numerosas actividades para que pequeños y mayores disfruten de una tarde y una noche muy especiales, con nuevos pasajes del terror, espectáculos itinerantes, talleres, música y propuestas para toda la familia. Queremos que la Noche en Negro vuelva a convertirse en un punto de encuentro para los roqueteros y en una oportunidad para apoyar a nuestro comercio local», explicó la concejala.

Programación

La Noche en Negro comenzará a las 16.30 horas con El Tren de las Sombras, que tendrá su punto de partida en la Plaza de la Constitución y recorrerá las calles del centro hasta las 19.30 horas. Además, a partir de las 16.30 horas, los viajeros podrán disfrutar de Asalto al Tren, una propuesta en la que diferentes personajes estarán escondidos a lo largo del recorrido para sorprender a los participantes.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los dos pasajes del terror instalados en la Plaza de Toros, con propuestas adaptadas a diferentes edades. De 17.00 horas a 19.00 horas, los más pequeños podrán adentrarse en La Casa Traviesa de los Pequeños Monstruos, una experiencia dirigida a niños de entre 5 y 12 años, que deberán acceder acompañados por adultos. Posteriormente, de 19.00 horas a 22.00 horas, llegará el turno de El Corredor de la Penumbra, un recorrido terrorífico destinado a mayores de 12 años.

La programación también incluirá actividades infantiles y familiares en distintos puntos del municipio. A las 17.30 horas tendrá lugar un cuentacuentos en el Paseo de los Baños y, a las 18.15 horas, se celebrará una segunda sesión en la avenida Juan Carlos I, junto a la parada de taxis. Por su parte, el Parque de los Bajos acogerá, a partir de las 18.30 horas, un taller de tatuajes y otro de monstruos de madera.

La música también será protagonista de esta edición. A las 18.00 horas, la Big Band de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro ofrecerá un concierto en la Plaza de la Constitución, mientras que, a partir de las 18.30 horas, la avenida Juan Carlos I contará con una sesión de DJ y animación para ambientar la jornada.

A esa misma hora, las calles del centro recibirán la visita de El Cortejo del Inframundo, un espectáculo itinerante protagonizado por personajes que recorrerán diferentes espacios sorprendiendo al público y contribuyendo a crear una atmósfera de misterio y diversión.

Como una de las propuestas destacadas de la noche, a las 20.00 horas tendrá lugar el pasacalles La Danza de las Sombras, que partirá del Parque de los Bajos y recorrerá las calles hasta el Mercado de Abastos. Este espectáculo contará con la participación de las academias de baile Shamballa, Dancer Fitt, Academia Rocío Moreno y Academia Burbujas, que se sumarán a la celebración con sus coreografías.

De esta forma, Roquetas de Mar volverá a vivir una jornada repleta de actividades y espectáculos que combinarán ocio, cultura y entretenimiento con el impulso a la actividad comercial del municipio.

Concurso de Escaparates

Además, con motivo de la celebración de la Noche en Negro 2026, la concejalía de Comercio promoverá una nueva edición del Concurso de Escaparates, una iniciativa destinada a fomentar la participación de los establecimientos comerciales y a llenar los escaparates del municipio de creatividad y ambientación inspirada en Halloween.

Con esta propuesta se pretende implicar al tejido comercial en la celebración, contribuir a crear un ambiente especial en las calles y animar a vecinos y visitantes a recorrer las zonas comerciales y descubrir los establecimientos de proximidad.