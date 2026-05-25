Pasacalles temático y espectáculos para celebrar la Noche en Blanco en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio y, en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, ha organizado ... una nueva edición de la Noche en Blanco que se celebrará los días 29 y 30 de mayo, con una amplia programación de actividades para toda la familia q que convertirán distintos espacios del municipio en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

La programación que ha sido diseñada desde el consenso de los comerciantes locales tiene como objetivo generar actividad económica, atraer público al centro urbano y reforzar el papel del pequeño comercio como motor social y económico del municipio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que esta iniciativa «forma parte de la estrategia municipal para seguir construyendo una ciudad más dinámica, participativa y con oportunidades para todos». Además, subraya que «esta iniciativa es mucho más que una programación de ocio. Es una apuesta decidida por revitalizar nuestro comercio local, apoyar a quienes generan empleo y actividad económica y convertir Roquetas de Mar en una ciudad viva, atractiva y con espacios compartidos para disfrutar en familia».

Por su parte, la concejal de Comercio, Alba Acedo, ha explicado que esta edición nace del consenso con los representantes del pequeño y mediano comercio de la ciudad para crear una propuesta atractiva que incentive las compras, aumente la afluencia de visitantes y contribuya al desarrollo del pequeño comercio. «Apostamos por un modelo que dinamiza la economía local y fortalece el tejido comercial como elemento esencial para el crecimiento de la ciudad».

Actividades para todos

Durante la jornada del viernes 29 de mayo, distintos espacios de Roquetas de Mar acogerán actividades para todos los públicos. En el Paseo de los Baños habrá espacio con juegos tradicionales de madera y sesión de cuentacuentos.

La Plaza Calipso acogerá talleres creativos infantiles centrados en la creación artística. Por otro lado, la Plaza Julián Arcas y el Anfiteatro del Parque de Los Bajos serán escenario de actuaciones de academias y grupos de baile del municipio.

Las calles peatonales y el entorno de Calle Real se llenarán de animación con un gran pasacalles temático y espectáculos itinerantes. En la Avenida Juan Carlos I se celebrarán espectáculos de magia y sesiones musicales. La Plaza de la Constitución acogerá uno de los momentos más destacados con un espectáculo de fuego, música y performance.

La Explanada de la Plaza de Toros concentrará propuestas familiares, zona creativa, exhibiciones de danza, experiencias inmersivas y el espectáculo de clausura.

La programación continuará el sábado 30 de mayo con actividades de animación en distintas plazas de abastos del municipio, incluyendo experiencias participativas, talleres, espectáculos infantiles y propuestas familiares en El Parador, Agua-dulce, Roquetas de Mar y Las Marinas.

«Compra, participa y gana»

Como novedad destacada de esta edición, el Ayuntamiento ha reforzado las acciones dirigidas directamente a incentivar las compras en el comercio de proximidad. Bajo la lema «Blanco de Luna: Compra, participa y gana», los clientes que realicen compras iguales o superiores a 10 euros en establecimientos de Roquetas de Mar podrán participar en una experiencia interactiva instalada en la Plaza de la Constitución. Presentando el ticket de compra, los participantes dispondrán de varias oportunidades para conseguir premios inmediatos y acceder al sorteo de regalos especiales.

Además, numerosos establecimientos del municipio se suman con promociones y acciones especiales abiertas al público, entre ellas: Música en directo y sorpresas para clientes junto con grandes descuentos y promociones especiales, actividades de animación comercial, regalos asociados a compras a los que se sumarán experiencias deportivas y de bienestar. También esta previsto juegos, dinamización y espacios interactivos y actividades para toda la familia.