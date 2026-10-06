Pasacalles, misa y Gala del Mayor: Roquetas prosigue con sus festejos por la Virgen del Rosario

El municipio de Roquetas de Mar continúa con la celebración de sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua ... del municipio uno de los festejos más reseñables y queridos por los ciudadanos de Roquetas de Mar.

Entre la programación prevista para este martes 6 de octubre, víspera del Día Grande, se celebrará a las 19.00 horas el pasacalles infantil con carrozas temáticas, grupos musicales, además de baile y animación, con salida desde la Plaza de la Iglesia. A las 20.00 horas tendrá lugar la Santa Misa y, a continuación, la tradicional ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario.

Por la noche, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acogerá la Gala del Mayor 2026, protagonizada por Antonio Cortés. La jornada continuará en la Plaza de la Constitución con las orquestas Pentagrama y La Tentación.

Día grande

El miércoles 7 de octubre, Día Grande de la Virgen del Rosario, la jornada comenzará a las 8.00 horas con la gran diana de gigantes y cabezudos acompañados por una charanga. A las 10.00 horas se celebrará el Día de la Bicicleta y 'Ciclopeques', con salida desde la Plaza de Toros, y durante la mañana el Parque de Los Bajos reunirá hinchables, talleres, juegos a lo grande, la Gran Fiesta Holi y la Fiesta de la Espuma.

En cuanto a los cultos religiosos, a las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa Mayor en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la solemne procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada por las calles del centro. A las 22.00 horas se celebrará el gran espectáculo piro-musical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda de la Policía Local).

Las casetas de la Noche Joven en el Parque de Los Bajos y el gran baile de la Orquesta Pentagrama, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución, pondrán el punto final a las fiestas de 2026.

Unas Fiestas Patronales para los que el alcalde, Gabriel Amat, animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades preparadas para estos días, tanto de carácter lúdico y cultural como religiosos, y a compartirlas en familia y con amigos.