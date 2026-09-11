Pasacalles infantil, magia y parchís gigante para honrar a la Virgen de Lourdes

Roquetas de Mar se prepara para vivir una nueva cita con sus fiestas patronales. La barriada de La Gloria celebra los 11, 12 y 13 ... de septiembre sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes, con un amplio programa de actividades pensado para favorecer la participación de vecinos y visitantes y ofrecer alternativas de ocio para todas las edades. La programación oficial confirma estas tres jornadas de celebración en honor a la patrona.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, animó a los vecinos de La Gloria y al resto de roqueteros a disfrutar de estas jornadas de convivencia y tradición. En su saludo incluido en el programa de fiestas, el alcalde pone en valor el carácter abierto y hospitalario de la barriada y anima a participar activamente en unas celebraciones que constituyen una oportunidad para compartir las tradiciones, reencontrarse y disfrutar en familia.

Una programación amplia y variada

Las fiestas comenzaron el viernes 11 de septiembre, a las 8:00 horas, con el tradicional chupinazo anunciador en honor a la Virgen de Lourdes. A continuación tendrá lugar el Maratón de Caminar, organizado por la Asociación de Mayores Campillo del Moro-La Gloria, con salida desde el Centro de Mayores de La Gloria.

La mañana continuará con distintas actividades dirigidas especialmente a los mayores, entre ellas los torneos de petanca y dominó, el tradicional homenaje a la persona de mayor edad de la Asociación de Mayores y la ruta del tapeo por los distintos bares de La Gloria.

Por la tarde, el recinto ferial de la avenida de La Paz acogerá un taller de juegos recreativos participativos y, a las 20:00 horas, el espectáculo de magia 'La magia es arte', a cargo del mago Pablo Romón. A las 22:15 horas tendrá lugar la coronación de las reinas, damas y reyes de las Fiestas de La Gloria 2026, mientras que la jornada concluirá con una gran verbena popular a cargo de Alma Andaluza. La programación del viernes recoge estos actos desde primera hora de la mañana y hasta la verbena nocturna.

Actividades infantiles, gastronomía, pasacalles y ofrenda floral

El sábado 12 de septiembre arrancará a las 9:00 horas con el tradicional despertar de cohetes. Durante toda la mañana se sucederán actividades como el torneo de ajedrez, una fiesta infantil de juegos electrónicos con una gran zona gamer, talleres participativos, juegos de gran formato, animación musical, juegos de agua y una fiesta de la espuma.

A las 13:30 horas se procederá a la entrega de trofeos de las actividades organizadas por la Asociación de Mayores Campillo del Moro-La Gloria y, a las 14:00 horas, se celebrará una demostración y degustación de platos típicos y repostería, además de una nueva ruta del tapeo por los establecimientos de la barriada. Estas propuestas forman parte de la programación matinal del sábado.

Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de una gran fiesta infantil con hinchables, talleres de globoflexia y pintacaras de fantasía, además de juegos tradicionales.

A las 19:30 horas comenzará el pasacalles infantil con carrozas temáticas y grupos de baile, con salida desde la carretera de Los Motores, junto al Pabellón de La Gloria.

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas llegará a las 21:00 horas con la tradicional ofrenda floral en honor a la Virgen de Lourdes, organizada por la Mayordomía de la Virgen de Lourdes y que se desarrollará en el Pabellón de La Gloria. La jornada finalizará, a partir de las 22:30 horas, con una nueva verbena popular amenizada por Alma Andaluza.

Misa y procesión en honor a la Virgen de Lourdes

El domingo 13 de septiembre, última jornada de las fiestas, comenzará a las 9:00 horas con el despertar de cohetes. A partir de las 11:00 horas se celebrará una gincana de juegos tradicionales con animación musical, que incluirá carreras de sacos, juegos a la pata coja y circuitos de obstáculos.

A las 12:00 horas llegará una fiesta infantil de juegos en familia, con parchís gigante, damas gigantes, conecta 4 gigante y otros juegos de gran formato. Tras la ruta del tapeo de las 14:00 horas, la programación de tarde continuará con hinchables y diferentes talleres infantiles.

Los actos religiosos centrarán la tarde-noche. A las 20:00 horas se celebrará la misa en honor a la Virgen de Lourdes en el Pabellón Cubierto de La Gloria y, a continuación, a las 20:30 horas, dará comienzo la solemne procesión por las calles de La Gloria.

Las Fiestas de La Gloria 2026 se despedirán a partir de las 22:30 horas con una gran verbena popular a cargo de Sabor a Menta, que pondrá el broche final a tres jornadas de convivencia, tradición y diversión para todos los públicos.