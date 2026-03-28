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El Faro de Roquetas de Mar será una de las ubicaciones donde se realizarán las actividades. IDEAL

Pasacalles, baile y talleres de figuras por la Semana Santa en Roquetas

El entorno del Castillo de Santa Ana, la explanada del Faro y el Anfiteatro serán las ubicaciones donde se realizarán las distintas actividades

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de marzo 2026, 14:31

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El entorno del Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar se llenará de diversión con el Parque de Ocio Infantil 'Little Park', una propuesta ... pensada para que los más pequeños disfruten al máximo durante la Semana Santa.

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Pasacalles, baile y talleres de figuras por la Semana Santa en Roquetas