Pasacalles, baile y talleres de figuras por la Semana Santa en Roquetas

El entorno del Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar se llenará de diversión con el Parque de Ocio Infantil 'Little Park', una propuesta ... pensada para que los más pequeños disfruten al máximo durante la Semana Santa.

Un evento que dio comienzo este viernes 27 de marzo y que se alargará hasta el Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril con tres ubicaciones para la realización de las distintas actividades: el entorno del Castillo de Santa Ana, el Anfieteatro y la explanada del Faro de Roquetas de Mar.

Asimismo, la programación que puso en marcha el Parque de Ocio Infantil Little Park para estos días en el municipio de Roquetas de Mar es la siguiente: el viernes 27 de marzo se inauguraron estas activdades con un precio popular de 1,50 euros desde las 17.00 horas de la tarde.

Pasacalles y baile

El sábado 28 de marzo se realizará un pasacalles de princesas y guerreras K-Pop desde las 19.00 horas de la tarde (en la explanada del Faro) y el domingo 29 de marzo habrá un pasacalles con personajes de televisión como Stich, Ángel, Pikachu, Sonic o La Bubu, entre otros que dará comienzo a partir de las 19.00 horas de la tarde, también en la explanada del Faro.

La semana se iniciará con la exhibición de baile de los grupos de la Academia Embrujo Andaluz el próximo Lunes Santo a las 18.00 horas de la tarde, pero cambiando de ubicación, que en este caso será en el Anfiteatro. Así, el Martes Santo se realizará el taller de Semana Santa: globos de Pascua (explanada del Faro) a las 18.00 horas. El Miércoles Santo, la explanada del Faro albergará a partir de las 18.00 horas un nuevo taller de Semana Santa, en este caso estará enfocado a las figuras de escayola.

A su vez, el Jueves Santo, el Anfiteatro contará con dos actividades. La primera será una actuación de la Academia Rocío Moreno a las 11.30 horas, y el segundo evento será el de las guerreras K-Pop a las 18.00 horas. Asimismo, el Viernes Santo el Anfiteatro acogerá la 'little rave' con distintos personajes de televisión a partir de las 18.00 horas.

Últimas actividades

El Parque de Ocio Infantil Little Park cerrará sus actividades en Roquetas con tres eventos para los últimos días de Semana Santa en el municipio. El Sábado Santo, 4 de abril, Roquetas acogerá la actuación de los grupos de la Academia María Carricondo a las 11.30 horas, y la exhibición de baile de la mano de Sol de Almería a lasa 18.00 horas. Y para el Domingo de Resurrección, 5 de abril, el municipio acogerá una actuación de la Academia Mónica Gallardo a las 17.30 horas.