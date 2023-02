«Participar en debates ayuda a tener un pensamiento más crítico»

Con tan solo 20 años, el roquetero Jesús Gómez Fernández ha conseguido meritorios puestos en varios concursos de debate en los que ha participado, además de ser uno de los impulsores del debate universitario en la Universidad de Almería, consolidándose como una de las prometedoras figuras de este tipo de competiciones en la provincia.

Jesús, apodado 'Capi' por sus compañeros, se acercó a los debates estando ya en el instituto. Comenzó en primero de Bachillerato ayudando a los compañeros mayores de segundo a preparar el tema con el que iban a competir ese año, y en el curso siguiente fue él el que acudió con su instituto, el IES Sabinar, al concurso provincial de debate escolar, quedando subcampeones tras debatir si los eventos deportivos deberían celebrarse en países que no respetan los derechos humanos.

«Me gustó mucho y me engaché», confiesa, tanto que quiso acercarse al Aula de Debate de la UAL estando todavía en Bachillerato, haciéndose pasar por universitario.

Ya en la universidad, Jesús estudia Filología Hispánica, y se ha metido de lleno en los debates, donde el Aula de Debate cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, que según explica está muy comprometido con el impulso de esta modalidad de competición.

Semifinalista

En su primer año en los debates universitarios, el equipo almeriense en el que participó Jesús quedó semifinalista en el Torneo Séneca de Debate Histórico, donde debatieron sobre si la figura de Napoleón fue positiva para Europa. También fueron semifinalistas en el torneo más antiguo de España, el de la Universidad Francisco de Vitoria, donde se cuestionaron si es beneficioso o no hablar del suicidio.

En este segundo curso, el equipo de la UAL fue invitado a participar en la Liga de Debate Universitario por primera vez, la más importante de España, llegando hasta cuartos de final.

Además, en el Torneo Séneca del año pasado, volvieron a quedar semifinalistas, y Jesús se llevó el premio al mejor orador por su participaron en el debate sobre si es adecuado hablar de 'Reconquista'. Más recientemente, este pasado diciembre, en el concurso de la ADUMA, la Asociación de Debate Universitario de la Universidad de Málaga, esta joven promesa almeriense fue premiado como el mejor segundo refutador (uno de los papeles de los equipos de debate) por su participación en el debate sobre si el sistema penitenciario cumple el principio de reinserción.

Las dos posturas

Jesús asegura que siempre le ha gustado debatir y en este tipo de concursos se tienen que preparar mucho los temas, ya que hasta el último momento los participantes no saben qué postura tendrán que defender, puesto que se decide a través de un sorteo antes de empezar. Ello obliga a los equipos a llevar estudiadas y preparadas ambas posturas, lo que «ayuda a tener más pensamiento crítico, tienes que tener argumentos sólidos y solventes para cualquiera de las dos posturas», detalla.

«Me gusta mucho más defender la postura que no comparto», confiesa sobre el reto que supone prepararse las dos posturas de temas que a veces son muy rebuscados. «Sales del debate cuestionando muchas cosas que no pensabas, en cambio lo que compartes a lo mejor lo razonas menos», explica reconociendo que en algunas ocasiones la participación en los debates le ha permitido reflexionar mejor sobre algún tema, como el del caso del suicidio, «ahora pienso que es mejor que se hable bien del suicidio que no hablar de ello», reconoce.