El Parque de Los Bajos de Roquetas contará con un nuevo bar - cafetería para los vecinos

El municipio de Roquetas de Mar contará con una nueva apertura en las próximas fechas. Se trata de un nuevo bar - cafetería que se ubicará ... en el Parque de Los Bajos de la localidad costera.

En concreto, este rincón estará situado junto a la Plaza de Toros y la zona deportiva y tiene una terraza de unos 140 metros cuadrados, por lo que cuenta con un espacio relevante. Asimismo, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, hizo entrega de las llaves del Quiosco del Parque de Los Bajos a Nicolás López, quien estará al frente de este espacio durante los próximos 20 años.

Con esta nueva apertura, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar espera seguir revitalizando el municipio, impulsar la actividad económica y ofrecer mejores espacios de ocio para los roqueteros y visitantes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó en sus redes sociales del horario del centro de interpretación patrimonial conocido como «Casa Anita» para poder visitarlo. os sábado, domingos y festivos abre de 11.00 horas a 13.00 horas; de martes a viernes la apertura es de 10.00 horas a 13.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas, y los lunes cierra.