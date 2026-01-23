Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas se reúne con el nuevo arrendatario. IDEAL

El Parque de Los Bajos de Roquetas contará con un nuevo bar - cafetería para los vecinos

Este rincón estará situado junto a la Plaza de Toros y la zona deportiva y tiene una terraza de unos 140 metros cuadrados

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 23 de enero 2026, 23:35

Comenta

El municipio de Roquetas de Mar contará con una nueva apertura en las próximas fechas. Se trata de un nuevo bar - cafetería que se ubicará ... en el Parque de Los Bajos de la localidad costera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tomás Olivo, propietario del Nevada y el Serrallo, da el primer paso para construir un gran centro comercial en Málaga
  2. 2 Posibles nevadas en Granada capital y estos pueblos de la provincia: horas clave y zonas afectadas
  3. 3 Las lágrimas de Juanma Moreno al hablar de la tragedia de Adamuz: «Gracias al pueblo, los héroes anónimos, bomberos y forenses»
  4. 4 Un terremoto se deja sentir de madrugada en el Cinturón de Granada
  5. 5 Fallece José María Guadalupe, exconcejal de Granada y columnista de IDEAL
  6. 6 El Ayuntamiento de Granada activa un plan especial ante la posible nevada del fin de semana
  7. 7

    Una jueza granadina instruirá la tragedia de Adamuz, el mayor siniestro de la alta velocidad española
  8. 8 Daña un coche aparcado y llama a la Policía Local de Albolote para autodenunciarse
  9. 9 La DGT pide evitar desplazamientos por carretera este fin de semana por fuertes nevadas
  10. 10 El pájaro más bonito del mundo vive en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Parque de Los Bajos de Roquetas contará con un nuevo bar - cafetería para los vecinos

El Parque de Los Bajos de Roquetas contará con un nuevo bar - cafetería para los vecinos