Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada en el municipio roquetero. IDEAL

El Parque de los Bajos acoge el I Encuentro Navideño de Roquetas con Villancicos

Se trata de la primera edición de un evento que registró una gran afluencia de público y que nace con vocación de continuidad

J. C.

Roquetas de Mar

Viernes, 2 de enero 2026, 17:26

Comenta

Cientos de vecinos de Roquetas de Mar se congregaron hace unos días en el Parque de Los Bajos para disfrutar del I Encuentro Navideño de ... Roquetas de Mar. Se trata de una iniciativa organizada por María Isabel López Moya conocida como 'Mari La Cuca', en colaboración con el Grupo Jarana y la bailora Sabina Rodríguez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet habla de nevadas en Granada capital y -6 grados para el Día de Reyes
  2. 2

    Medio centenar de pueblos de Granada son zona crítica por presencia de gas radón
  3. 3 Multitudinario funeral de Juan Ramón Ferreira: «Damos gracias por todo lo que se nos ha permitido vivir con él»
  4. 4 Un incendio en una vivienda de la Chana deja varios heridos
  5. 5 La pedida de mano en Sierra Nevada que eclipsó las campanadas de Canal Sur
  6. 6 Granada en pleno por Juan Ramón Ferreira
  7. 7 Granada despide a Juan Ramón Ferreira, el político que a todos caía bien
  8. 8 Adiós a Rafael Yanguas, emprendedor del Valle de Lecrín al frente de un restaurante mítico
  9. 9 El pueblo de Granada que adelanta la cabalgata al domingo por la amenaza de lluvia e incluso nieve
  10. 10 El granadino que da felicidad a través de la carne, el vino y la cercanía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Parque de los Bajos acoge el I Encuentro Navideño de Roquetas con Villancicos

El Parque de los Bajos acoge el I Encuentro Navideño de Roquetas con Villancicos