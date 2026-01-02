El Parque de los Bajos acoge el I Encuentro Navideño de Roquetas con Villancicos
J. C.
Roquetas de Mar
Viernes, 2 de enero 2026, 17:26
Cientos de vecinos de Roquetas de Mar se congregaron hace unos días en el Parque de Los Bajos para disfrutar del I Encuentro Navideño de ... Roquetas de Mar. Se trata de una iniciativa organizada por María Isabel López Moya conocida como 'Mari La Cuca', en colaboración con el Grupo Jarana y la bailora Sabina Rodríguez.
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con varios concejales del equipo de Gobierno asistieron a este encuentro en el que no faltaron los villancicos, bailes, panderetas, la candela y el anís. El primer edil roquetero aprovechó para felicitar las fiestas a vecinos y visitantes y desearles unos buenos días en familia y en compañía de familiares y amigos.
Se trata de la primera edición de un evento que registró una gran afluencia de público y que nace con vocación de continuidad con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan vivir en las calles del municipio el ambiente navideño.
Asimismo, el Mercado de Abastos de Roquetas de Mar vivió a finales de diciembre una jornada muy especial con actividades pensadas para toda la familia, como el taller de galletas decoradas para los más pequeños y un concierto de flamenco a cargo de la Escuela Municipal de Música.
Este espacio, además de ser un referente para realizar compras de calidad en el comercio local, brilló como lugar de encuentro, ocio y disfrute familiar, demostrando que el mercado es mucho más que un espacio comercial: es vida, cultura y cercanía.
A su vez, y siguiendo con los eventos navideños en el municipio de Roquetas de mar, la Iglesia Pentecostal Rumana Elim acogió hace unos días un emotivo concierto de villancicos, una cita que reunió a vecinos y representantes municipales en torno a la música, la tradición y el espíritu de la Navidad.
