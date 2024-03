«El papel de las bandas engrandece la Semana Santa»

Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 2 de marzo 2024, 23:16 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Francisco Javier Salmerón Osorio (Almería, 1995) es Hermano y también Diputado de Comunicación de la Hermandad Buena Muerte, Amargura y Salud, de El Parador, en Roquetas de Mar. Además, es diseñador digital y se encarga de maquetar este año el libro de la propia Hermandad.

–¿Cuánto lleva como hermano y diputado de Comunicación?

–Llevo desde Hermano desde los 12 años hasta ahora que tengo 28 años. En cuanto a diputado de comunicación llevo dos años.

–¿Cómo está siendo su labor como diputado?

–Muy intensa porque estamos intentando llegar a mucha más gente con las redes sociales, pero también a través de la prensa digital, escrita, folletos. El objetivo es que todo el mundo tenga la información de lo todo lo que hacemos.

–¿Cómo es el apoyo que tenéis a nivel institucional?

–Muy importante, sobre todo el apoyo que tenemos por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Estamos muy agradecidos porque siempre que necesitamos su ayuda y su colaboración están ahí. Es un impulso muy importante. De hecho, el alcalde viene a algunos de nuestros pasos y en todas las procesiones hay una representación por parte de algún concejal.

–¿Qué actividades hacéis en la Hermandad?

–Las dos más grandes son la celebración de las cruces, en la Casa de la Hermandad, donde estamos varios días abiertos. Y la otra gran actividad es la de las fiestas de San Isidro, del Parador, que estamos donde viene gran parte del pueblo y de alrededor. Además, a lo largo del año se hacen convivencias en Navidad, pero también en octubre y noviembre, Igualmente, los costaleros se reúnen y hacen convivencias, contando también con la importancia del grupo joven que tenemos.

–¿Ha crecido la Hermandad desde que llegó?

–Al estar relacionado con la tradición familiar, donde al principio estaban los abuelos, luego vinieron los padres, y ahora ya va por la generación de los hijos, e incluso la de los nietos. Ese relevo generacional se ha ido notando con el paso del tiempo. Además, en los últimos años, con la creación del grupo joven, la juventud se ha ido acercado tanto a la Hermandad como a las procesiones, pero también a lo que es el día a día de la Hermandad.

–¿Hay algunas novedades para este año?

–Todos los años procuramos incrementar nuestra actividad, y hacer los ajustes necesarios. En concreto, este año tenemos dos novedades considerables respecto al año pasado. En primer lugar, la celebración del solemne traslado de Nuestra Señora de la Amargura. El sábado 9 de marzo, a las 20:00 horas saldrá en andas desde la Parroquia hasta la Capilla de la Hermandad. Nos acompañará la Agrupación Musical Virgen de las Angustias (Vícar).

En segundo lugar, la distribución de la jornada matinal del Domingo de Ramos presenta importantes novedades. La Misa se celebrará en la Plaza del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, a las puertas de la Capilla, donde Nuestro Padre Jesús de la Salud presidirá el Altar. Tras la Misa, a las 10:45 horas, comenzará la Estación de Penitencia por las calles de El Parador. A nivel de patrimonio, el paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud estrenará el llamador que fue donado por su cuadrilla de costaleros.

–¿Cómo se vive la Semana Santa en el Parador?

–Desde fuera creo que se ve como algo tradicional. El Martes Santo es el día más potente porque viene gente de muchos lugares de la provincia y de la comunidad autónoma. Ese día, la Legión hace un espectáculo muy bonito con el Cristo. Por otra parte, el Domingo de Ramos y el Jueves Santo son días también de mucha pasión.

Como penitente salí durante dos años y la experiencia fue muy buena y especial, porque al final fue la primera vez que lo viví desde dentro, los momentos previos a la salida, cosas que no estaba acostumbrado a ver como espectador, y que enriquecen muchísimo el trayecto, porque al final es cuando las emociones más están a flor de piel. Como miembro de la Hermandad era muy consciente de la dimensión que tiene todo, porque al final muchas veces desde fuera se ve lo que es la Semana Santa en sí, pero de esa forma se tiene una percepción mucho mayor.

–¿Son indispensables las bandas en Semana Santa?

–El papel de las bandas en nuestras procesiones, o incluso en los distintos actos que tenemos a lo largo del año son muy importantes. Su labor musical engrandece y reviste momentos donde se persigue dotar de mayor belleza estas celebraciones. Tenemos la suerte de contar con tres bandas maravillosas para esta Semana Santa. A Nuestro Padre Jesús de la Salud lo acompañará la Agrupación Musical Cristo de las Aguas de Olula del Río. La Banda de Cornetas y Tambores del Santo Sepulcro de Cehegín (Murcia) y la Agrupación Musical de San Indalecio (La Cañada) harán lo propio con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Amargura el Jueves Santo.

–Se ha encargado de realizar el cartel de este año de Semana Santa. ¿Cómo se le ocurrió la idea?

–Tengo la suerte de que he podido hacerlo varios años. Para mí siempre es un orgullo como hermano el poder hacer el cartel, que intentaré hacerlo de manera distinta. La idea de este año surgió a través de una foto que me gustó mucho, pero en foto no me transmitía lo que quería. Sin embargo, si se le daba un toque de una acuarela, podía quedar mucho más elegante y más original.

–Además, se encargó también de diseñar el libro de Semana Santa, ¿cómo fue la experiencia?

–Este año fue la primera vez que hemos editado el libro entero en la Hermandad. De esta manera, le podemos moldear la distribución que queremos y el enfoque que le queremos dar, el diseño y el contenido. Asimismo, este año tenemos 29 colaboradores nuevos, que han engrandecido mucho el libro y pretendemos que en los siguientes se les dé más peso todavía al libro, con reportajes, con imágenes de todos los eventos que hacemos en todo el año. En el caso del libro de este año tiene poesía, distintos QR interactivos, contenido multimedia y administrativo también de la hermandad, de donaciones, en definitiva, es un libro bastante completo.

–De pequeño hizo un periódico pequeño en el colegio, ¿cómo fue esa experiencia?

–El Dial se llamaba. Lo hice desde quinto de primaria, que me apunté a la extraescolar de periodismo que había allí. Empecé con el periódico y luego lo hicimos hasta tercero de ESO. Con los estudios era más incompatible, porque requería mucho tiempo. Pero fue importante, de hecho quedamos segundos en un premio de Andalucía y Extremadura. A la gente le gustaba y estaban pendientes del periódico. Y a la gente le gustaba. Y ya en segundo de bachillerato hicimos una edición especial al no haberle dado el cierre en su día. El periódico lo hacíamos en digital y en papel y lo repartíamos a todo el colegio.

–¿Tenía vocación periodística antes? ¿Cómo surgió la idea?

–Surgió con un amigo, un día con el ordenador que como que nos gustaba hicimos un boceto. Luego vimos que tuvo mucha aceptación entre los compañeros y los mismos profesores, que nos animaron a seguir haciéndolo. Y entonces ya se convirtió en un proyecti, en algo que empezamos dos personas, pero luego nos convertimos un equipo de seis o siete. Entre los temas que tratábamos estaba el día a día, eventos, cosas que hiciéramos en la clase, deporte, sección de humor, cómics. Al principio empezamos con cuatro páginas acabando finalmente en dieciséis.