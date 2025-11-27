Pablo López recalará en Roquetas el 7 de marzo con la gira 'El niño del espacio'

El compositor e intérprete malagueño Pablo López recalará el sábado 7 de marzo de 2026 en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar con la ... gira 'El niño del espacio'.

Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y las nuevas piezas de su próximo disco, López se embarcará en un 'tour' que titula con el nombre del single que acaba de adelantar como aperitivo de su próximo álbum, 'El niño del espacio', acompañado de su banda y con una cuidadosa puesta en escena.

'El niño del espacio' es una canción que evoca sentimientos de nostalgia y alegría y que está envuelta en una progresión de acordes. El nuevo single de Pablo López se convierte, tal y como explican desde la discográfica, en una canción para hacer pensar, con una letra abierta a la interpretación propia que baila con conceptos como la inocencia y la ingenuidad.

Matías Eisenstaedt al bajo, José Miguel Martínez en la batería, Tomas Novati a la guitarra, Santiago Novoa en el trombón y Jessica Estévez a la trompeta acompañarán al malagueño en los conciertos en los que presentará en público tanto ese adelanto como el resto del nuevo e inminente trabajo, 'El cuatro'.

Pablo López es una de las figuras más importantes del pop contemporáneo en español: canta y compone como vive, y vive como es. Sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra, con cada estrofa, ese punto de locura y de libertad, de honestidad consigo mismo y con la música, que es el mundo, su mundo».

Esta gira incluye más de 30 actuaciones con los que el músico recorrerá los más emblemáticos teatros de España para repasar su amplia discografía y dar a conocer en primicia las pinceladas de su nuevo y quinto trabajo discográfico, que verá la luz en el inicio de 2026.

El cantante y autor es una figura popularísima en todo el país también por su participación como 'coach' en los distintos formatos del programa televisivo La Voz.

Las entradas para este esperado concierto ya se encuentran a la venta.